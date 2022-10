Langil, de la C1 à la P1 en six ans

Samedi soir à Messancy, les chevilles et les tibias de l’international martiniquais ont souffert. "Je crois que je n’avais jamais autant pris de coups, sourit Steeven Langil. Après, les mecs ne le font pas exprès. Mais bon, le jeu est coupé toutes les trois passes. Par rapport à ce que j’ai pu connaître avant, ce n’est pas la même chose. Et en pro, quand tu fais dix appels, tu reçois dix fois la balle. Ici, c’est différent. Mais je ne vais pas cracher sur le niveau. Longlier a de bons gamins. Je suis aussi là pour les conseiller et les aider. Si je devais leur donner un seul conseil ? Rester lucide. Il faut savoir faire tourner la balle et ne pas courir dans tous les sens. Samedi, nous avons manqué de concentration pendant cinq minutes. Nous avons pris deux buts. Il ne faut pas arrêter de jouer. Sinon, c’est ridicule. Cela ne sert à rien de se dire qu’on va défendre et balancer la balle à Steeven. Nous sommes revenus dans le match car nous avons joué au football."

« Si tu as peur de te blesser, tu ne joues pas au foot »

Alors qu’il repartira pour un nouveau challenge pro à l’étranger en janvier, Steeven Langil vient donc prendre du rythme à Longlier. "Peur de me blesser ? Non. Si tu as peur d’avoir une blessure, tu ne joues pas au football. Évidemment, je fais attention à ce que je fais, mais les matches avec Longlier, cela me permet aussi d’avoir du rythme. Car je m’entraîne tous les jours individuellement, mais cela ne remplace pas un match, que ce soit au niveau des accélérations ou des changements de direction."

En six ans, Steeven Langil est donc passé de la Champions League à la P1 luxembourgeoise. "Mais c’est parce que je l’ai voulu. J’aurais pu signer un contrat autre part après mon aventure en Thaïlande. Mais cela ne me convenait pas, dit Steeven Langil. Après la Thaïlande, j’avais besoin de me reposer, de prendre du temps pour moi et de me ressourcer. En trois ans, j’ai dû rater deux matches là-bas. Moralement et physiquement, je devais faire un break."