Si Chaumont n’est intrinsèquement pas inférieur dans la technique et le contenu du jeu, ce dernier pèche néanmoins par trop de déchets dans les transmissions et une force offensive trop timide pour inquiéter le solide dispositif mis en place par Bertels. Un Bertels, pas né de la dernière pluie, qui a insisté sur le strict marquage de Marthus. Malgré cela, la pépite chaumontoise est plusieurs fois arrivée à sortir vainqueur de situations inextricables.

Mais question occasions, les seules sont à pointer du côté orange avec les deux buts bien sûr et aussi quelques coups de chaleur pour Goosse, qui retrouvait enfin sa place et limitait bien les dégâts.

Si la première partie ne voit qu’une domination locale stérile, on sent à la reprise que le roseau chaumontois ne tardera pas à se briser. Le joli coup franc d’Adam va libérer l’équipe nordiste.

Et si Chaumont pense que l’entrée au jeu de Vieuxtemps et Marotte va inverser la tendance, il pourra repasser. Sans que ces derniers n’en endossent la responsabilité. La machine orange est en route et est très vorace dans son entreprise. Zitella clora le score d’une superbe frappe dans la lucarne et Chaumont n’aura que la très maigre consolation de voir sa seule demi-opportunité frôler le cadre d’un Regnier quasi au chômage. Sans ses cadors Schmitz et Bertels, Gouvy a démontré, ce dimanche, qu’il faudra certainement compter avec lui dans la course aux écussons.

Chaumont peut, quant à lui, nourrir de l’espoir dans les retours (enfin !) de Hinck et Jonathan Schinckus dans l’équipe, qui accueillera samedi les Freylangeois de Picart.

GOUVY: Regnier 6, Gillard 6, Devillet 7, Burton 6, Zitella 7 (76’, Deville), Adam 7, Joseph 6 (83’, Cypers), Grommen 6, Lemma, Geurde 6 (68’, Djiboune), Georis 7.

CHAUMONT: Goosse 6, Reyter 5 (63’, Vieuxtemps 7), Mahoux (12’, Dris 5), Marthus 7, Mathot 5 (68’ Martin), Marenne 7, Jor. Schinckus 6, Colback 5 (63’, Marotte 6), Noppe 6, Bouchat 5, Wattiaux 6.

Arbitre: M. Collin

Cartes jaunes: Reyter, Geurde.

Assistance: 105.

Note du match: 6

54’, Adam enveloppe son coup franc délivré des 20 m. Le ballon file au ras du second poteau (1-0).

74’, Zitella s’infiltre et risque un tir des 18 m. Ce dernier se loge dans la lucarne d’un Goosse impuissant (2-0).