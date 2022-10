Dubois (La Roche): « Déstressons, ce n’est que du foot »

Moralement, c’est chaud. Heureusement, j’ai 33 ans, donc je parviens à tourner la page tant bien que mal. Je me dis que ce qui est fait est fait et qu’il n’y a pas que le foot dans la vie.

Vous avez revu les images ?

Non, pas encore.

Votre première jaune aurait, déjà, pu vous valoir une rouge…

Ah bon ? Je ne réalise pas vraiment ce qu’il s’est passé, dans le feu de l’action. Je me souviens qu’il y a un accrochage avec un joueur de Freylange, je laisse un peu traîner le pied, mais je n’ai pas le sentiment d’avoir porté un coup volontaire. Cela dit, après avoir reçu cette première jaune, je savais que je n’allais pas terminer le match. À chaque faute, les Freylangeois criaient pour que je prenne la deuxième. Ce qui a fini par arriver.

Vous vous en voulez ?

Je m’en serais plus voulu si j’avais pris cette rouge à 1-1. À 0-4, cela n’a pas changé grand-chose. Mais à mon âge, je dois être capable de mieux contrôler mes émotions. Je n’avais plus pris de jaune depuis cinq matchs et ma dernière rouge en championnat remontait à plusieurs années. Dimanche, je suis un peu retombé dans mes travers.

On peut dire que La Roche a touché le fond ce dimanche ?

Oui, au propre comme au figuré puisqu’on se retrouve à la dernière place du classement. On ne sait plus descendre plus bas. On pourrait se dire, pour se rassurer un peu, qu’il suffit de gagner deux ou trois matchs dans cette série pour remonter de cinq ou six places au classement. Mais gagner deux ou trois matchs de suite, quand on en a remporté qu’un seul en dix journées, c’est déjà énorme. Il faut identifier les problèmes et trouver des solutions. Puisse cette gifle servir de déclic…

Quels sont les problèmes, selon vous ?

Je cherche… Les cadres deviennent-ils trop vieux ? Les jeunes sont-ils tous prêts pour la P1 ? Je suis convaincu que nous avons un bon groupe, dans l’ensemble. On s’entend tous bien, on est derrière le coach. Mais on ne parvient pas à jouer à notre meilleur niveau en même temps. Puis ce n’est jamais évident de sortir de ce qu’on appelle une spirale négative.

Parce que tout le monde joue avec le trouillomètre à zéro ?

Difficile d’être en confiance, d’afficher de la sérénité, dans une telle situation. Il y a cette pression du maintien, accentuée cette année par le fait qu’il pourrait y avoir cinq ou six descendants. Cette pression qui fait qu’on n’ose plus trop jouer au foot, poser le ballon. On essayait, au départ, mais on ne prenait pas de points. On en est venu à la conclusion que le beau jeu ne payait pas, donc on s’est dit qu’on allait allonger un peu plus. On constate aujourd’hui que mal jouer ne rapporte pas davantage puisqu’on n’engrange toujours pas. Dès lors, quitte à perdre des matchs, autant tenter de jouer au football. Quand on prend des points, on oublie la manière. Mais quand il n’y a ni les points, ni la manière, c’est le pire: le plaisir est inexistant. Or pourquoi joue-t-on au foot, à notre niveau ? Pour s’amuser. On est mal embarqué, c’est un fait. Mais faisons abstraction du classement et de cette pression liée au maintien en P1. Osons jouer quand on a le ballon, enfilons notre bleu de travail quand on le perd, et arrêtons de stresser. Ce n’est jamais que du football, un loisir.

Dans une situation telle que celle de La Roche, on a souvent tendance à tenter le coup de « l’électrochoc ». Est-ce une solution selon vous ?

Pas convaincu. Je n’ai jamais vécu le limogeage d’un entraîneur à La Roche. Et je ne suis pas persuadé que cela résoudrait tous nos problèmes. Nous sommes 18 à chaque entraînement, ce qui prouve que le groupe est toujours derrière Benjamin (Simon).

Vous pensez qu’il pourrait jeter l’éponge de lui-même ?

Je n’en sais rien. Benjamin était un guerrier quand il était joueur, donc je ne pense pas qu’il soit du genre à rendre les armes dans la difficulté. Puis, si Benjamin s’en allait, qui ferait mieux à sa place ? Je n’ai pas la réponse à cette question.

Samedi, vous recevez Messancy. L’occasion de refiler la lanterne rouge à votre adversaire…

Je serai suspendu, Guillaume (Van Geen) aussi. Nicolas (Prévot) ne sera peut-être pas rétabli. Le coach devra donc, une nouvelle fois, remanier l’équipe. Mais qu’on ne parle pas de match couperet. Je me répète: arrêtons de nous mettre la pression et rappelons-nous pourquoi nous montons sur un terrain de foot le week-end: pour prendre du plaisir.

Un mot sur Freylange ? Ce 0-5 a lancé sa saison, vous croyez ?

Je demande à voir. Je ne les vois pas remonter à la 4e place les doigts dans le nez. Leur noyau est très court, ils n’avaient que deux joueurs de champ sur le banc ce dimanche. Encore un blessé en défense et Zervakis devra jouer back droit (rires). Cela dit, il y a assez de boulot à La Roche que pour commencer à regarder dans l’assiette des autres.