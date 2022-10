Dehard met les siens aux commandes juste après le premier quart d’heure (0-1), mais Ravaux égalise sur penalty avant la pause (1-1). Champlon débute la deuxième mi-temps comme il a terminé la première, par un but signé Dessy (2-1) et manque le break à l’heure de jeu. Sur le contre, Théo Henricot remet les deux équipes à égalité (2-2), le but final revenant à Marvin Hagelstein à dix minutes du terme (2-3).

Roy B 1 – Rendeux 1

Déception du côté de Rendeux, tenu en échec par une formation qui n’avait pas encore concédé le nul cette saison.

Les deux formations rejoignent les vestiaires sur un score vierge, mais dès la reprise, Gjoni déflore la marque pour les visiteurs (0-1).

Rendeux ne parvient toutefois pas à prendre le large et à six minutes de la fin du temps réglementaire, Valentin Pekel égalise (1-1) et offre un point aux Roligris.

Bourdon 2 – Mormont B 0

"Un très bon match de notre part, abordé avec sérieux. L’expérience a fait la différence", se réjouit Nderim Mustafaj, le T1 de Bourdon. Les Verts déflorent la marque à la 20’, grâce à Osman Kaygisiz. Et la victoire sera entérinée à vingt minutes du terme, via Romain Leboutte (2-0).

Mormont aurait pu égaliser à deux reprises, mais a trouvé le poteau, puis la latte sur son chemin.

Vecmont 1 – Heyd 4

Les Sang et Or n’ont pas tremblé et se logent confortablement dans le top 5. Fagnoul et le capitaine Petitjean montrent la voie à suivre dès le premier acte (0-2). Henricot portera le score à 0-3 à un quart du terme, avant que l’ex-Melreusien Talbot, monté à la pause, ne fasse 0-4 cinq minutes plus tard.

Vecmont sauvera l’honneur dans les derniers instants par Haurine (1-4).

Odeigne 2 – Bande 0

Second succès de rang pour les Rouge et Bleu, avant le déplacement à Bomal. Noé Bertrand fait sauter le verrou dès la 5’ (1-0). Arthur Lemaire parachève le travail peu après l’heure de jeu (2-0). Le score aurait pu être plus lourd, selon les dires de Pierre Henrotin, le cornac d’Odeigne.

Houmart 0 – Bomal 0

Malgré la météo printanière de ce dimanche, la poudre est restée mouillée dans le derby communal. Bomal ne profite ainsi pas du point perdu par Rendeux pour se rapprocher davantage de Bourdon.

Oppagne B 11 – Nassogne B 1

Face à la lanterne rouge, les Gaulois réalisent le score fleuve du week-end. Le marquoir affiche déjà 8-0 au repos. Gilson (3), Palmers (2), Piret (2), Teumou (2), Philippart et Delatte ont scoré pour Oppagne, Henrotin sauvant l’honneur des Nassognards.