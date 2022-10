Assenois domine son voisin, Sainte-Cécile coince toujours

Bouillon 4 – Étalle 0

Il n’y en aura eu que pour les hommes de Christophe Szwed et le score aurait pu être plus lourd s’ils avaient été plus réalistes. Le doublé de Klaus (15’, 48’), le missile de Chabane (36’), la prune d’Ampollini (63’) n’auront laissé aucune chance à Etalle. Bouillon enchaîne ainsi un 7e match sans défaite.

Nothomb B 3 – Sainte-Cécile 1

"Encore une fois, après une excellente première période de notre part, la mentalité n’est plus présente en deuxième", sont les mots de Gérald Jacquemin, T1 de Sainte-Cécile. Alors que Nothomb ouvre la marque, des pieds de Richard (17’), Magnus transforme un penalty juste avant la mi-temps (1-1). En 2e période, Nothomb émerge physiquement et prend les devants via Collard et la deuxième rose de Richard.

Marbehan 2 – Florenville B 3

Malgré sa forte domination et de nombreuses occasions ratées, Florenville se fait surprendre et est mené à la pause après un but de Bintz. Au retour des vestiaires, les hommes de Sosnowski mettent plus de rythme et renversent la vapeur via Nannan et un doublé de Daniels. Louis réduira l’écart en fin de match mais ne changera pas l’issue de la rencontre.

Habay-la-Neuve B 10 – Villers/Orval 3

Habay devait s’imposer pour conserver sa première place. Avec le concours de Jacob, Gillet ou encore Lepère, les hommes de Jonathan Michaux se sont fait plaisir. Surtout émile Widart qui a inscrit six buts, Kobs (2), Jacob et Benabdelouahed complétant l’addition. Les buts visiteurs ont été inscrits par Protin, Loits et Gillardin. À noter l’exclusion de Simon avant juste avant la pause du côté de Villers.

Gérouville 1 – Fouches 2

Un match qui s’est décidé au 1er acte. Après 15 minutes, Mathay, servi par Marino, ouvre le score avant que Leduc envoie le ballon dans la lucarne. Gérouville, qui aura touché trois fois le montant dans le match, trouvera le chemin des filets via Geroges pour réduire l’écart. Gérouville poussera en 2e période, mais en vain.

Habay-la-Vieille B 3 – Muno 1

"Dans un match où j’ai pu compter sur l’aide de Gil Grevisse, nous méritons cette victoire qui fait plus que du bien au moral", commente Jean-Marc Wathelet, le T1 local. Son équipe prend rapidement les devants, via Dupont (1-0). Giltaire permet à Muno de recoller au score, mais Brialmont, auteur d’un doublé, va offrir la victoire à son équipe. Habay empoche sa deuxième victoire de la saison tandis que Muno enchaîne un 7e match sans victoire.