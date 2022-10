Belle ambiance pour ce premier derby luxembourgeois en D2, avec les demoiselles de Valfoot et de Champlon pour accompagner les joueuses à l’entrée sur le terrain. Et les Manhaydoises peuvent avoir un goût amer après ce match car elles ont eu les opportunités, mais se sont heurtées à une Maissin des grands jours. La jeune gardienne sibrétoise doit déjà s’employer sur une première frappe de Lecrenier. En réaction, au quart d’heure, Monfort et Moinet forcent Detail à démontrer également son talent. La gardienne nordiste est ensuite sauvée par son piquet sur un coup franc lobé de Mathieu. Juste avant la demi-heure, Mathieu lance Moinet qui se joue de Iacovano et ajuste un envoi dans le petit filet (1-0). À la reprise, le dernier rempart local doit intervenir sur un essai d’Halgenstijn. Grégoire frappe trop faiblement et L. Bihain, très active sur son flanc, ne peut cadrer. T. Méan n’est pas plus heureuse. À la 80’, L. Bihain s’infiltre et donne en retrait à Mathieu qui fait mouche (2-0). Deux minutes plus tard, alors que Maissin a écarté un nouvel essai visiteur, un corner aboutit sur le pied de T. Méan qui est surprise de voir le ballon filer dans le but (2-1). Les visiteuses n’ont toutefois pas la force d’aller chercher un partage qui aurait été mérité face à des Sibrétoises quelque peu poussives dans le jeu et qui peuvent remercier leur gardienne.

SIBRET: Maissin, Laurent (82’, Grogna), Bodet, Mathieu (85’, Vanderheijden), M. Bihain, Delperdange, Monfort, Dziechciarek, L. Bihain et Moinet (58’, Dequae).

MANHAY: Detail, Rasquin, Paul, Borsu (46’, Maraite), A.Iacovano, Evrard (46’, C. Iacovano ; 75’, Wollseifen), Lecrenier, Spruytte, Halgenstijn, T. Méan, C. Méan.