Premier poteau, premier servi et c’est Guy qui le dit (les bulletins de Meix-Libramont)

Résultat: une déviation aussi subtile qu’efficace pour tromper Delmé et offrir aux Méchois un point inespéré, mais assez logique au bout du compte.

Il ne contente personne, c’est une évidence. Tant les Gaumais que les Ardennais espéraient profiter de cette nocturne pour marquer des points précieux en bas de tableau. Les hommes de Philippe Petit y seraient sans doute parvenus s’ils n’avaient galvaudé quelques opportunités (Puffet, Dewalque, Gasparoto) dans un premier quart d’heure à sens unique – "nous étions encore aux vestiaires", dira d’ailleurs, après coup, Julien Robinet – ou s’ils avaient mieux géré leur supériorité numérique après l’exclusion aussi rapide (23’) qu’évitable de Mosquera. Ceux de Samuel Bodet auraient pu, eux aussi, parvenir à leurs fins s’ils avaient mieux défendu dans les derniers instants de la partie après avoir corrigé le tir tactiquement au retour des vestiaires. Et déjà un peu plus tôt en matière d’engagement, comme si le renvoi de leur médian récupérateur avait eu un effet boosteur.

À dix contre dix

Mieux en place, ce qui peut paraître paradoxal, les Libramontois rétablissaient alors la parité numérique quand Vandaele faisait à nouveau parler son jeu en profondeur pour provoquer l’exclusion de Bechet. Inquiétaient Brolet via Minthe qui tirait à côté. Rataient une grosse opportunité via le même Minthe (avec Bunout au départ de l’action). Et prenaient finalement l’avantage par Nkokolo, à la suite d’un corner de Vandaele rabattu par Thomas.

Les Méchois, trop timorés, trop peu disponibles dans le secteur offensif depuis le quart d’heure, avaient toutefois le bon goût de lâcher un peu plus les gaz dans le final, avec Limpach entré un peu plus tôt pour accélérer la manœuvre. Après un bon coup franc de Laurent et deux situations chaudes dont ne profitait pas Breda, Blaise récompensait in extremis cette réaction tardive.

Les bulletins

MEIX: Brolet ; Blaise, Bechet, T. Day, Schmit ; Walelo, Laurent, Gasparoto (72’, Limpach) ; Dewalque (63’, Breda), Puffet (87’, Gomrée), Godfrin (76’, Pietquin).

LIBRAMONT: Delmé ; Robinet, Grégoire (46’, Thomas), Bunout, Grandjean (79’, Richard) ; Nelisse, Mosquera, Nkokolo ; Baudot (46’, T. Lefort), Vandaele (86’, Van Autgaerden), Minthe.

Arbitre: A. Jacoby. Assistance: 130.

Cartes jaunes: Laurent, Schmit, Breda, Nelisse, Q. Thomas.

Cartes rouges: Mosquera (23’, 2 CJ), Bechet (51’).

Buts: Nkokolo (71’, 0-1), Blaise (92’, 1-1).

Note du match: 5.

23’, Mosquera, déjà averti trois minutes, se lance dans un tackle intempestif qui lui vaut logiquement sa 2e carte jaune.

51’, à la limite de la surface, Bechet accroche Vandaele qui venait de filer dans son dos. Il est renvoyé à son tour.

71’, sur un corner de Vandaele, Q. Thomas s’arrache pour rabattre le ballon vers Nkokolo qui le prolonge hors de portée de Brolet (0-1).

92’, Laurent frappe un coup de coin au premier poteau, où Blaise surgit pour tromper Delmé d’une subtile déviation du talon (1-1).