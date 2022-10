Perdre Gaziaux, plus grave que perdre la tranche à Marloie

"J’ai plus mal de la blessure de Vincent que de ne pas avoir la tranche, confiait en effet le mentor de Marloie. Je pense que tout le monde a mal au ventre en pensant à Vincent. Et c’est aussi la mentalité de Marloie de penser avant tout au groupe. Vincent a entendu que cela craquait, Tom Roland, qui était à côté, aussi. Je pense surtout à l’homme, qui est très triste. Il était en pleurs. C’est dur."

Sur le match en lui-même, Frédéric Jacquemart avait modifié son système en optant pour un 4-4-2 avec Bastien Talmas devant la défense et Florent Devresse un cran plus haut en l’absence de Dehon blessé. Letêcheur, lui, prenait place sur le banc. Mais en première période, Marloie n’a jamais su développer son jeu. Les Bâlouches ont abusé de longs ballons que le duo Jacquemart-Mayanga n’a jamais su exploiter, en perdant quasiment tous les duels aériens. Et sans une bonne sortie de Jaa devant Roland, Marloie, qui avait aussi vu une fusée de Colson passer au-dessus, aurait pu rentrer aux vestiaires avec un but de retard. Aywaille, avec plusieurs anciens provinciaux dans le onze, allait finalement être récompensé de sa domination dès le début de la seconde période. "Aywaille nous a empêchés de jouer pendant une heure. Aywaille jouait aussi en 4-4-2, mais notre adversaire gagnait le premier duel et le deuxième, commentait Frédéric Jacquemart. Dessart, Mohimont et Devresse jouaient un peu trop bas et comme devant, nous ne prenions pas de ballons, nous avons subi. C’est seulement à partir du 0-1 que nous nous sommes réveillés et que nous avons vu les matches que nous aimons voir à Marloie. Mais le nul est logique."

Ah cette grosse frappe de Mohimont

Un but qui a eu le don de réveiller Marloie. Après une reprise de Jacquemart arrêtée par Deusings, l’attaquant égalise. Il reste trente minutes, Marloie pousse et passe à deux doigts de prendre les trois points quand une fusée de Mohimont est claquée du bout des doigts par Deusings. Mais les hommes de Frédéric Jacquemart auraient aussi pu tout perdre sans une bonne intervention de Jaa devant Roland. Au final, Marloie doit donc se contenter d’un point. Un résultat qui permet aux ouailles du président Hérion de rester invaincues après dix journées, mais qui ne permet donc pas de décrocher la tranche tant attendue. "Pour les joueurs, cela reste une belle opportunité d’avoir un cadeau après dix matches, avouait Frédéric Jacquemart. Nous l’avions presque dans les mains. Mais cela ne va pas nous empêcher de continuer à travailler."

MARLOIE: Jaa, Micha, Gaziaux (79’, Hanneuse), Collard, Martinet (74’, Paquay), Talmas (60’, Letêcheur), Devresse, Mohimont, Dessart, Mayanga (60’, Hébette), Jacquemart.

AYWAILLE: Deusings, Porcaro (75’, Dallemagne), Vinaimont, Lacroix (55’, Pirquet), Soto Munoz, Delcourt, Toussaint (71’, Famerie), Fondaire, Adib, Colson, Roland.

Arbitre: Kevin Lobet

Buts: Colson (51’, 0-1), Jacquemart (63’, 1-1).

Cartes jaunes: Dessart, Devresse, Porcaro.

Assistance: 160 Note du match: 6

51’, Roland ouvre dans le dos de Gaziaux. Colson reprend en demi-volée (0-1).

63’, centre de Mohimont. Au premier poteau, Jacquemart coupe la trajectoire de la tête. Le cuir termine au ras du poteau (1-1).