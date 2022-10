P1: Freylange montre (enfin) son vrai visage, La Roche s’enfonce dans la crise

Freylange a remporté haut la main sa rencontre de bas de tableau face à La Roche ce dimanche (0-5). Les hommes d’Éric Picart ont nettement dominé des débats à sens unique en ouvrant la marque à la 20e via Verger. Le même Verger, N’Diaye, Hentcho et Leoni ont corsé l’addition tandis que la seule occasion franche de La Roche a valu à Guillaume Van Geen de secouer la barre. Les Rochois, qui s’enfoncent un peu plus dans la crise, ont aussi perdu Marius Dubois exclu avant l’heure de jeu. Freylange, qui montre enfin son bon visage, cède ainsi la lanterne rouge à son adversaire du jour.