Meix – Libramont, le derby des mécontents

Un peu plus tôt, Sylvain Bechet, puni d’une carte rouge, était rentré aux vestiaires en refermant violemment la porte après avoir lâché quelques propos plutôt acerbes pour commenter la décision de l’arbitre. Mais le pompon revient, et de loin, à Santiago Mosquera. L’Argentin, totalement dépité après avoir écopé de sa deuxième carte rouge de la saison, a hurlé à plusieurs reprises après avoir claqué la porte du vestiaire. Puis il s’est mis à pleurer tout aussi bruyamment. Revenu ensuite en bord de terrain pour suivre la fin du match, il n’a cessé de se ronger les ongles, espérant que son renvoi ne porterait pas préjudice à son équipe. Et la façon, tout aussi bruyante, avec laquelle il a célébré de but de Nkokolo en disait long sur sa passion et son caractère typiquement sud-américain. Un caractère qu’il devra à tout prix tempérer d’ailleurs, son exclusion évitable n’ayant visiblement pas plu au président Bernard Jacquemin. Et c’est un euphémisme.