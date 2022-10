Dès l’entame de match, les Spirous prennent le jeu à leur compte. Très présente dans les duels, la bande à Quentin Faymonville fait mal à son adversaire. Dès la 7, Murtezi hérite d’un ballon à l’entrée du rectangle ; seul, il tarde trop et ne parvient pas à en faire bon usage. Ce n’est que partie remise puisqu’au quart d’heure, il finalise un beau travail de L. Burton.

Bastogne réagit quelques minutes plus tard via une frappe de Thorn qui s’écrase sur le poteau. Barbette, Beaujean et L. Burton ont l’occasion de mettre Sart dans un fauteuil, mais galvaudent leurs occasions. Juste avant la mi-temps, Macoir lance Thorn qui se fait faucher par Prince. Penalty logique, converti par Guillaume.

En seconde période, il n’y en aura plus que pour Bastogne. À l’image de Dufays, les Bastognards se montrent plus rudes dans les duels et se créent deux occasions via Thorn et Guillaume. Contre le cours du jeu, Sart reprend l’avance via A.Burton, esseulé pour reprendre de la tête. Bastogne continue d’y croire et ses longs ballons vers l’avant finiront par payer dans les cinq dernières minutes. En jouant le coup à fond, Bastogne parvient à arracher une victoire méritée.

SART: Prince 6 ; Tilkin 6, A.Burton 6, Skoba 6, Bodson 6 ; L.Burton 7, Barbette 5 (70’, Vissers 5), Boulangé 5, Mehmeti 6 ; Murtezi 5, Beaujean 4 (76’, Rensonnet).

BASTOGNE: Labranche 6 ; Jacob 6, Muller 6, Lepinois 6 (84’, Chisogne), Gruslin 7 ; Dufays 7, Barry 6, Thorn 7, Camara 6, Guillaume 6 ; Macoir 5.

Arbitre: F. Lejeune. Assistance: 120.

Cartes jaunes: Prince, A.Burton, Skoba, Mehmeti, Dufays, Barry, Camara.

Buts: Murtezi (15’, 1-0), Guillaume (45’, pen. 1-1 ; 89’, 2-3), A.Burton (57’, 2-1), Gruslin (85’, 2-2).

Note du match: 6.

15’, L.Burton centre pour Murtezi, qui reprend du plat du pied (1-0).

45’, lancé en profondeur, Thorn est arrêté fautivement par Prince. Guillaume se charge du penalty (1-1).

57’, coup franc de L.Burton et reprise de la tête d’A. Burton (2-1).

85’, Prince détourne une frappe de Thorn ; Gruslin suit et arme une frappe dans le plafond (2-2).

89’, un coup franc de Guillaume est dévié par le mur (2-3).