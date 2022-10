Les joueurs passés par Givry ont été décisifs puisque trois d’entre eux ont inscrit les trois premiers buts. Guillaume Déom d’un magnifique envoi avait montré la voie à suivre avant que Lorian Léonard puis Nathan Copette d’un joli coup franc ne participent aussi à la fête. Simon Poncelet, encore à Givry il y a quelques mois également, a lui régné dans l’entrejeu.

Après la déroute à Aywaille (4-2), Frédéric Herinckx avait opté pour un dispositif ultra-prudent avec un 5-3-2 où Goury et Kambuania évoluaient exclusivement sur les côtés alors que les huit autres joueurs avaient un positionnement très bas sur l’échiquier. Son plan a été rapidement mis à mal après le but de Déom après cinq minutes sur phase arrêtée.

"Ce cas de figure, un corner joué en retrait pour une frappe au rectangle, est abordé dans la théorie d’avant-match, peste le T1 de Canaris. Cela met tout notre travail en l’air ". Ce but d’entrée donnait confiance à des Habaysiens qui renouent enfin avec le succès après un maigre 4/15. La phalange habaysienne aura, au plus, douté quelques minutes lorsque Kambuania avait redonné une légère lueur d’espoir à des Canaris refroidis dans la foulée par la rose de Copette. La deuxième période, avec Givry repassé à quatre derrière, sera maîtrisée par des Habaysiens très sereins et matures. Jérémy Serwy, monté à la place de Léonard blessé aux adducteurs, ajoute deux roses pour renforcer la position de défense la plus perméable à Givry qui compte déjà 26 buts contre dont 12 sur les deux dernières sorties. "26 buts encaissés ? C’est la moyenne d’une équipe qui veut se sauver. Je ne suis pas inquiet, on joue le maintien, nous sommes encore dans les temps, commente Frédéric Herinckx. Nous sommes encore et malheureusement dans l’apprentissage. Mais certains joueurs, 4 ou 5, n’ont pas le niveau et je me demande même s’ils joueraient en P1. Il y a deux mois, il n’y avait rien, il ne faut pas l’oublier. Il reste huit matchs avant le mercato hivernal. "

GIVRY : Médard, Atundu, Djouogoua (46’, Abderrabi), Mbembe (75’, Meuter), Kone, Kambuania, Itoua (76’, Weishaupt), Wérard, Butovskis, Cleymans (46’, Gabiam), Goury.

HABAY : Bartholomé, Poncelet, Vialette, Reyter, Herman (59’, Molnar), Jaspierre (59’, Grévisse), Ajavon (66’, Toussaint), Copette, Deom, Molinari, Léonard (46’, Serwy).

Arbitre: T. Beluffi.

Cartes jaunes: Itoua, Ajavon.

Assistance: 100.

Buts : Déom (5’, 0-1), Léonard (28’, 0-2), Kambuania (41’, 1-2), Copette (45’, 1-3), Serwy (63, 1-4 et 87’, 1-5).

5’, corner donné en retrait par Copette, Déom arme une splendide frappe (0-1).

28’, Léonard, seul dans l’axe, reprend un centre parfait d’Herman (0-2).

41’, solo depuis le milieu de terrain pour Kambuania qui conclut joliment (1-2).

44’, coup franc de Copette qui termine dans la lucarne (1-3).

63’, nouveau coup franc victorieux pour Habay, Serwy est à la frappe (1-4).

87’, dans une défense totalement absente, Molnar remise à Serwy qui marque dans le but vide (1-5).

Le bulletin des deux équipes

Vialette, la classe