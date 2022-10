La victoire des Freylangeois ne souffre d’aucune contestation à l’issue des nonante minutes, comme en atteste ce score de forfait. Bien supérieurs à leurs adversaires, les hommes d’Éric Picart auraient même pu flatter un peu plus le marquoir si Catania n’avait pas sorti le grand jeu à plusieurs reprises. Des exemples ? Deux claquettes salvatrices sur N’Diaye (9’) et Huberty (82’). Et on ne mentionne pas le ballon sauvé à même la ligne par Renaud Van Geen juste avant les citrons. La coupe s’est, en effet, rapidement remplie pour des Rochois tendus, à l’image de leur capitaine Marius Dubois, chanceux d’avoir tenu 56 minutes sur le terrain, tant ses godasses ont touché davantage de mollets que de ballons. Le ballon sur la latte, de Guillaume Van Geen, à 0-1 aurait-il pu changer la donne, s’il était rentré ? Pas certain au vu du jeu proposé par les visités.

Warlomont, un pied dans chaque but

En ballottage défavorable à la pause, La Roche est assommée d’entrée de jeu en seconde période et n’a jamais pu se relever. Freylange a alors contrôlé son match, portant le danger à plusieurs reprises grâce aux espaces laissés par l’arrière-garde rochoise. Un régal pour Warlomont, qui a un pied dans chaque but de son équipe.

Grâce à ce succès, la bande à Picart se déleste du poids de dernier de la classe et peut lever les yeux au tableau. La Roche, pour sa part, hérite de la dernière place du classement. Une position que les Rochois tenteront de refiler à Messancy la semaine prochaine.

LA ROCHE: Catania 6, Remy 5 (72’ Muller), R. Van Geen 5, Weyders 5, Bouillon 5 (72’ Van Massenhove), M. Dubois 4, G. Van Geen 5, C. Dubois 5 (62’ Demeuse 5), Englebert 4, Philippe 5 (50’ Remacle 5), Gillet 4.

FREYLANGE: Lapraille 6, Gengler 6, Mendes 6, Gomes 6, Dechamps 6 (46’ Léoni 6), Vitali 7, Verger 7, Warlomont 7, Huberty 7, Hentcho 6, N’Diaye 6 (63’, Zervakis 6).

Arbitre: Thunus.

Assistance: 100.

Cartes jaunes: M. Dubois, Vitali.

Carte rouge: M. Dubois (2 CJ).

Note du match: 6

Buts: Verger (19’, 0-1), Verger (43’, 0-2), N’Diaye (47’, 0-3), Hentcho (54’, 0-4), Léoni (83’, 0-5).

19’, un coup franc magnifiquement brossé de Warlomont trouve Verger au second poteau (0-1).

43’, on prend les mêmes et on recommence: le ballon de Warlomont atterrit sur la tête de Verger (0-2).

47’, Warlomont délivre un troisième but en servant N’Diaye au petit rectangle (0-3).

54’, au petit rectangle, Hentcho exploite facilement un centre au cordeau du capitaine Huberty (0-4).

83’, Léoni entre sur son pied gauche et enroule au deuxième piquet (0-5).