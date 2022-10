Bleid par un petit trou face à la lanterne rouge

Vendredi, Bleid a été à deux doigts de trébucher contre la lanterne rouge arlonaise. Le siège des Pânis devant des Bleus retranchés dans leur camp a été brouillon et en manque d’inspiration. Ce n’est qu’à 5 minutes de la fin, que Gulin-Madernas a délivré les Oranges. Hier soir, Saint-Léger, qui avait déjà vu cette semaine, sa défaite contre Bleid annulée sur tapis vert, s’est imposé 0-2 contre Jamoigne qui marque actuellement le pas. Aubange, par contre, confirme son regain de forme en s’imposant 2-1 contre Martelange. Enfin, dans le sommet du week-end, Habay-la-Vieille s’est imposé assez nettement (4-2) contre Nothomb, avec deux buts de Jonathan Moris et ce, malgré un relâchement dans les dix dernières minutes.

Division 2B

Des triplés pour Jourdan, Schroeder et Clément, un doublé pour Vermierdt

En s’imposant, Ochamps, Saint-Hubert et Florenville ont mis la pression sur Paliseul, Neuvillers et Libin qui jouent ce dimanche. Ochamps a atomisé Les Bulles, notamment grâce aux triplés de R. Schroeder et C. Jourdan. Florenville s’est défait de Grandvoir (4-2), tuant le match grâce à des buts de Boulanger et Blandin juste après avoir évité l’égalisation. Et Saint-Hubert a dû attendre l’ultime minute et un but de Marchal pour émerger face à un Corbion très accrocheur.

Bercheux, après trois défaites de rang, a renoué avec la victoire en domptant une équipe d’Orgeo qui n’avance plus (3-0) tandis que Wellin, pour la première d’Adrien Marchal, n’a rien pu faire face à un Sainte-Ode en pleine forme (0-5). Clément s’est offert un triplé à cette occasion, dont deux buts sur autant de coups francs.

Division 2C

Le sommet pour Harre-Manhay qui prend les commandes

Dans le choc entre les deux premiers, Harre-Manhay s’est imposé 0-1 à Nassogne, grâce à une rose de Roberty. Ce sommet a surtout valu par son engagement car les occasions n’ont pas été légion. Mais les Nordistes n’ont pas volé leur succès même si Nassogne a aussi eu des opportunités. Les Harkais signent ainsi un 15/15 et prennent la tête pour la première fois de la saison. Dans le bas de tableau, la logique a été respectée avec des revers pour Roy (0-5 face à Gouvy B avec cinq buteurs différents) et Petit-Han (0-2 face à Tenneville avec un doublé de Julien Neu). Enfin, Marloie garde sa troisième place après une victoire sur le fil contre Halthier qui marque le pas. Kalumbo a inscrit son neuvième but de la saison.

Division 3A

Toernich atomise Ethe B

Des buts de Kielbasa (2), Chainnieaux (2) et Martin ont permis à Toernich, le leader, d’imposer un score de forfait à Ethe B (5-0). Rien ne va plus chez les Cassidjes pourtant présentés comme les grands favoris en début de championnat. Ils n’ont pris qu’un point à la faveur de leurs trois dernières rencontres, face à Sainte-Marie, Messancy B et Toernich. C’est sur le même score de 5-0, étonnant là aussi, que Sainte-Marie, second du classement, s’est défait de Saint-Mard B qui le suivait pourtant à trois points. Éric Henrot, capitaine de Sainte-Marie et ancien de Saint-Mard, s’est offert un doublé à cette occasion.

Division 3B

7e match sans défaite pour Bouillon

Les Bouillonais ont aisément battu Etalle (4-0, doublé de Klaus, lob d’Ampollini, missile de Chabane) et alignent un 7e match sans défaite. En revanche, cela ne va pas mieux pour Sainte-Cécile qui concède, devant Nothomb B, un 3e revers de rang (3-1). Richard (2) et Collard ont marqué pour Nothomb qui signe un remarquable 20/24 et occupe la 1re place avec Bouillon en attendant le choc entre Habay-la-Neuve et Villers-devant-Orval cet après-midi. Enfin, dans un match de bas de classement, Florenville B, pourtant mené à la pause, a renversé la vapeur grâce à Daniels (2) et Nannan pour s’imposer à Marbehan et réussir ainsi un 7 sur 9.

Division 3C

Tellin prend le pouvoir

Bihain, Gillet et Moureaux ont inscrit les trois buts d’un sommet nettement remporté par Tellin face à un Libramont B pourtant renforcé par Nicolas Roset et Mattéo Giboux, joueurs de l’équipe A. Les Libramontois subissent ainsi un deuxième revers consécutif et laissent les Tellinois seuls en tête. Carlsbourg, s’il bat Bertrix ce dimanche, prendra la 2e place. Ochamps B aurait pu faire pareil mais a été accroché à Petitvoir. Dans un match de bas de tableau, Neuvillers B s’est nettement imposé à Libin B et lui cède la lanterne rouge.

Division 3D

Brevet d’invincibilité rompu pour Champlon

Les hommes de Pascal Leboutte ont subi leur première défaite de la saison, face à Harre-Manhay B (2-3). Dehard a mis les visiteurs aux commandes après le quart d’heure. Ravaux égalisera sur penalty avant la pause et Champlon prendra les devants à la reprise par Dessy. Mais Henricot et Hagelstein offriront les trois points aux Harkais. Rendeux a été accroché à Roy B (1-1), qui n’avait pas encore concédé le nul cette saison. C’est Pekel qui a permis aux visités d’arracher un point à six minutes de la fin du temps réglementaire. Les deux autres rencontres se sont soldées par la victoire du leader Bourdon face à Mormont B (2-0), buts de Kaygisiz et Leboutte) et le net succès de Heyd à Vecmont (1-4).

Division 3E

Un Tack meurtrier pour Vaux

Gauthier Toussaint croyait bien avoir évité à Vaux-sur-Sûre sa première défaite samedi, en égalisant dans les arrêts de jeu face à Montleban, mais Anthony Tack, auteur d’un doublé dans ce match, a répliqué dans la foulée pour permettre aux visiteurs de s’offrir la surprise du week-end. Compogne, qui se déplace à Tavigny, et Givry B, qui reçoit Sibret, espèrent en profiter ce dimanche pour dépasser ou se rapprocher du leader. Lierneux, accroché à Bovigny dans un match à rebondissements (3-3), ne l’a fait qu’en partie ce samedi. Pour le reste, Halthier B, grâce à un but de Sarlette, a empoché, à Witry, sa première victoire de la saison (0-1), Bourcy et Sart B ont partagé l’enjeu (1-1) tandis que Salm s’est défait de Cobreville dans un match où six des sept ont été inscrits avant le repos (4-3).