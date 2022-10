D3 : accroché par Aywaille, Marloie perd la tranche et Gaziaux

De plus, les joueurs de Frédéric Jacquemart perdent l’infortuné Gaziaux qui s’est blessé. Celui-ci est victime pour la troisième fois déjà d’une rupture d’un ligament croisé. Il n’avait repris la compétition qu’en mars après sa deuxième opération.

Michel marque encore, avant sa suspension

Mormont et Habay-la-Neuve, comme Richelle, font la bonne affaire du jour, profitant à la fois du partage de Marloie et du nouveau revers d’un Rochefort décidément décevant (2-0 à Sprimont).

Les Mormontois, pourtant menés au score, ont renversé la vapeur dans un derby équilibré à Durbuy (1-2), grâce à des buts de Lambert et Michel. Ce dernier, auteur de trois roses en deux matches, s’apprête toutefois à purger une suspension d’un mois. Côté durbuysien, où on annonce déjà un recrutement au mercato, il n’y avait que 13 joueurs sur la feuille et c’est le quadragénaire Marco Onesti (ex-Oppagne), entraîneur des gardiens, qui défendait les filets !

Givry trompé par ses ex

Habay-la-Neuve, après cinq semaines infructueuses, a renoué avec la victoire en s’imposant à Givry (1-5). L’option fort défensive des Canaris a été rapidement mise à mal puisque Léonard n’a pas tardé à déflorer le marquoir. Déom et Copette, autres ex-Givrytois, ont marqué également tandis que Serwy a signé un doublé dans cette rencontre totalement maîtrisée par les Habaysiens.

Pour rappel, samedi soir, dans un derby d’équipes menacées, Meix et Libramont n’ont pu se départager, Blaise répliquant en toute fin de match au but d’ouverture de Nkokolo (1-1).