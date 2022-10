Ethe, en revanche, a retrouvé sa niaque à l’image de son capitaine Reichling auteur d’un but et d’un assist. Ethe qui marque son premier but à l’extérieur et signe aussi ses premières clean sheet et victoire away. Et qui retrouve de la sorte le sourire et le standing qui est le sien après son impressionnant 10 sur 12 en matchant notamment Gouvy, Freylange et Messancy.

Assenois, quant à lui, a connu un sacré déficit d’inspiration. Pas une seule occasion en 85 minutes et dès lors aucune revendication possible quant au résultat final. Et dire que le score aurait encore pu être plus sévère n’est pas prendre licence avec la vérité. Par deux fois, Aurélien Joachim vrilla sa conclusion et avant la pause, c’est Jacob qui venait suppléer Mathieu sur la reprise de Petit, pour sauver les meubles.

Les supporters locaux remisent leur espoir sur la montée au jeu de Leva quand le marquoir indique l’avance d’un seul but. Mais malgré quelques gestes techniques et de jolis débordements de la vedette locale, il est écrit qu’une hirondelle ne fera pas le printemps, malgré la température printanière qui régnait. Trop peu de décalages, de combinaisons et de verticalité pour surprendre le bloc gaumais.

Et les permutations du coach ne s’avéreront guère plus payantes. Heureusement que les Ardennais sont allés s’imposer à Arlon la semaine passée car dans cet univers impitoyable de la P1 à 14, une défaite vous rétrograde quasi du paradis à l’enfer.

Assenois: Mathieu 5, Poncelet 5, Severin 5, Gengoux 6 (62’, F. Martin 6), Thiry 4 (55’, Leva 6), Poncin 5, G.Martin 5, Njia 6, Jacob 5, Schmit 6, Toussaint 5 (71’, Aubry 6).

Ethe: Leyder 6, Saint – Mard 6, Coopmnas 6 (73’, Woillard), Joachim 5 (86’, Woygnet), Aubois 7 (81’, Arend), Reichling 7, Orlando 6, Masson 6, Lenoir 5 (76’, Neetens), Petit 6, Collin 7.

Arbitre: B. Gillet.

Cartes jaunes: Toussaint, Njia, Coopmans.

Assistance: 110.

Note du match: 6

33’ , Reichling botte un corner rentrant qui surprend Mathieu (0-1).

68’, Joachim profite d’une boulette de Jacob pour déposer une offrande sur le front de Coopmans (0-2).

79’, Reichling joue un corner à la rémoise et dépose le cuir sur le front d’Aubois au second poteau 0-3.