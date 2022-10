Cinq Luxembourgeois sont montés sur les podiums : Ludovic Mottet et Lola Hardenne, vainqueurs respectivement en Master 1 et Dames, Elias Van Hoeydonck, 2e en Master 1, Florent Gueuning 2e en Cadets, et Valentin Rampel, 3e en Elites-Espoirs.