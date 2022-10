Les Spirous, après une victoire difficile contre Houffaloise le weekend passé, montrent qu'ils éprouvent quelques difficultés depuis le gain de la 1ère tranche. Après vingt bonnes minutes, l'actuel leader n'a plus su faire le poids contre des Bastognards qui avaient les crocs.

Plus au sud, Messancy pensait enfin goûter de nouveau à la victoire, avec une mauvaise série de six rencontres sans l'emporter. Malheureusement, les hommes de Romain Ollé-Nicole, qui menaient de deux buts à quinze minutes du terme, se sont fait remonter par Longlier dans les derniers instants. Un nul qui n'arrange tout de même pas les Longolards, puisqu'ils voient Ethe les dépasser au classement.

En effet, ce weekend marque la première victoire en déplacement de la saison pour les Cassidjes. Les hommes de Sébastien Cognart, qui restaient sur une belle série de sept points sur neuf, ont enfin décroché des points en dehors de leur terre. La grave blessure de Maury dimanche passé aurait-elle galvanisé les Cassidjes, puisque jusqu'à présent, ils n'avaient pas su inscrire un seul goal avant d'en planter trois contre Assenois ?

En D3 amateur, le derby entre Meix-dvt-Virton et Libramont a connu plusieurs rebondissements. Les récents champions de 1ère provinciale ont joué plus d'une heure à dix suite à deux jaunes consécutives de Mosquera. Malgré cette supériorité numérique, les Meichois n'ont jamais su trouver l'ouverture et se sont retrouvés également à dix avec l'exclusion de Bechet en seconde période. Revenus à égalité numérique, les Libramontois réussirent à ouvrir le score sur corner à vingt minutes du terme, avant que Blaise n'égalise dans les touts derniers instants, également sur corner.

Les résultats

Meix – Libramont 1-1

Buts: Nkokolo (71', 0-1); Blaise (91', 1-1)

CR: Mosquera (2CJ, 23'), Bechet (51')

Messancy – Longlier 2-2

Buts: Semedo (49', 1-0), De Sousa (51', 2-0), Noël (76', 2-1), Van Den Eyde (93', 2-2)

Sart – Bastogne 2-3

Buts: Murtezi (15', 1-0), Guillaume (45', 1-1; 89', 2-3), Burton (57', 2-1), Gruslin (85', 2-2)

Oppagne – Arlon 1-0

But: Polis (3', 1-0)

CR: Rocca (71')

Assenois – Ethe 0-3

Buts: Reichling (33', 0-1), Coopmans (68', 0-2), Aubois (78', 0-3)