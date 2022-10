Philippe Lefèvre, vous avez coaché l’équipe de Sibret, mais vous avez également été responsable provinciale chez les filles, des U9 aux U13. Vous connaissez donc bien les deux équipes. Pour vous, est-ce que Manhay a le niveau pour évoluer en nationale ?

Oui, les joueuses ont le niveau, mais pas l’expérience. Il n’y a que Iacovano pour les encadrer. Des éléments comme la gardienne Detail, les sœurs Méan, Rasquin, Chiara Iacovano, Dubois ou Wollfeisen ont vraiment un bon niveau, mais manquent de métier. Borsu et Van Putte, c’est très fort également. Il faudra donc un peu de temps, mais il y a moyen de se maintenir avec un coach de qualité comme Geoffrey (Méan).

Sibret semble relever la tête cette saison. Fallait-il un nouveau souffle dans le groupe ?

Apparemment, oui, les filles étaient sans doute tombées dans la facilité et Lionel (Gondry) les a réveillées. Il y a plus de concurrence, aussi.

Sibret a éprouvé des difficultés à trouver des renforts ces dernières années. Le club a-t-il négligé la formation ?

Il est clair qu’il a pris du retard. Désormais, Valfoot (l’association des clubs de la commune de Vaux-sur-Sûre) a lancé des équipes de filles, mais les résultats ne seront visibles quand dans six ou sept ans.

Deux équipes en D2, une belle vitrine pour le foot féminin dans la province ?

La formation dans la province est sur la bonne voie. On retrouve aussi de plus en plus d’équipes de jeunes féminines. On va dans la bonne direction. Le travail réalisé par Sainte-Ode est très intéressant. D’autres projets sont en route. Mais c’est important de conserver un ou deux porte-drapeaux à un échelon supérieur.

Vous connaissez bien les deux coaches. Deux styles différents ?

Geoffrey est à la base du club de Manhay. Il a su créer une osmose autour de son projet et instaurer une superbe ambiance familiale dans le club. Il sait motiver un groupe comme personne. Lionel, c’est le professionnalisme, une grosse expérience, beaucoup d’exigence envers ses joueuses et le club.

Un pronostic ?

Je mise sur une victoire de Sibret, 3-1. Mais Manhay va continuer à progresser et une surprise ce samedi est d’ailleurs possible.