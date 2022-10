Le temps d’entrer dans le match et d’évacuer le stress de départ (7-4), les Chestrolaises prennent leurs marques, par Bruyns et Henket (14-4 à la 4’). Le coach carolo Fabien Muylaert est déjà obligé de rappeler ses troupes à l’ordre. Henket insiste, alors que Charleroi perd sa pivot Mukeba sur blessure (entorse): 16-4 (6’). Neufchâteau hérite de nombreuses opportunités pour s’envoler. Les Chestrolaises se créent quantité de shoots ouverts, mais elles manquent de réussite… et Charleroi n’en profite pas. Vandewattyne s’impose finalement à l’intérieur, avant que Leblanc ne trouve la bonne distance: 19-10 (10’).

Les Ardennaises coincent à nouveau en attaque à l’entame du 2e quart-temps, face à une défense plus agressive des Hennuyères, qui recollent à 19-19 (15’). Il faut attendre près de 6 minutes pour voir un panier luxembourgeois, signé Henket. À trois points, Cambioli donne l’avance à ses couleurs (21-22), mais pour quelques secondes seulement. Henket et Guiot répondent dans la raquette et le BCCA reprend les rênes: 27-24 au repos.

Neufchâteau retombe dans ses travers offensifs dès la reprise. Quatre minutes sans marquer, alors qu’en face, Baeskens, Cambioli et Dupire allument à trois points, et la sanction est immédiate: 27-35 (23’). Thomas Celant prend un temps-mort, mais Charleroi joue mieux et l’écart monte à 13 unités (32-45). Les Chestrolaises se reprennent toutefois à temps, via Henket, Duquenne et Jacquemin: 39-45 (30’).

Et elles poursuivent sur leur lancée, avec Laurent à distance et l’inévitable Henket, qui enfile trois paniers d’affilée (48-47 à la 33’) ! La confiance a changé de camp, les supporters du BCCA y croient et le font savoir. Mais après deux lancers de Laurant (50-47), Neufchâteau connaît un passage à vide et c’est Charleroi qui reprend le dessus, via Cambioli et Mense: 52-54 (36’), 52-61 (38’). Ce sera suffisant pour les Hennuyères, malgré les derniers tirs de Henket et Deneve (deux bombes): 60-62.