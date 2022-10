Gant d’or et Soulier d’or face à face

Comme on se retrouve ! Au coude à coude pour le titre en P1 voilà quelques mois, Méchois et Libramontois s’affrontent cette fois dans un tout autre contexte, celui du maintien. Toutes deux actuellement dans le dernier tiers du tableau, les deux équipes n’abordent pas moins ce derby (le 4e consécutif pour Meix) avec un capital-confiance à la hausse. Les Gaumais parce qu’ils viennent d’accrocher Habay sur ses terres et sortent d’un 8 sur 15 après leur 1 sur 12 initial ; les Libramontois parce qu’ils viennent enfin de célébrer un premier succès, contre Ciney. Et dans les deux camps, on n’a qu’une idée en tête: confirmer cette tendance par une victoire. Pour cela, les Mauves du sud comme ceux du centre compteront notamment sur leurs plus beaux atouts, qui sont aussi les deux premiers du classement du Soulier d’or luxembourgeois 2022 : Gérald Brolet, d’un côté, Gant d’or 2022 également et gardien déjà décisif à quelques reprises cette saison ; Thomas Lefort, de l’autre, auteur de 3 buts et 2 assists jusqu’ici.