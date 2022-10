La voilà cette victoire tant attendue et ce match référence pour les Gaumais. Le succès acquis face à l’EBS avait été pour le moins poussif. Cette fois, les jeunes Virtonais y ont mis la manière pour venir à bout d’une équipe d’Hasselt certes dernière du classement mais néanmoins renforcée par la présence d’un ancien joueur du club gaumais, Segun Toriola. Mais après la victoire de Massart face à Janssens, le Nigérian n’a rien pu faire à la nouvelle recrue de Patrice Mullenders, le Français Benjamain Fruchard qui a sorti le match qu’on attendait de lui depuis son arrivée. Une victoire qui lançait son équipe vers le succès final d’autant que, dans la foulée, El Hakem prenait le meilleur sur le troisième joueur visiteur. À 3-0, la confiance était bien dans le camp des locaux et la suite allait le confirmer. Massart confirmait son état de forme face à Toriola alors qu’El Hakem sauvait deux balles de matches à 10-8 et 2 sets à 0 pour s’imposer face à Janssens. Fruchard posait la cerise sur le gâteau d’une soirée pleinement réussie face à Aiyelumo. Voilà un succès qui annonce une suite de saison avec beaucoup moins de pression pour les Virtonais. Et ce dès le déplacement de ce dimanche à la Villette Charleroi. Pour un premier exploit cette saison ?

Massart (A16) – Janssens (A20): 3-1

Fruchard (As17) – Toriola (As9): 3-2

El Hakem (B0) – Aiyelumo (B0): 3-0

Massart – Toriola: 3-1

El Hakem – Janssens: 3-2

Fruchard – Aiyelumo: 3-0.