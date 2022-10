Besonhé, Claes, Collet: le podium provincial 2022

Au rang des belles surprises de l’année, on y ajoutera le titre FCWB de Steve Heymans chez les cruisers 30-39 ans et la 3e place de Jules Laime au championnat FCWB.

Côté féminin, la palme revient à Émie Collet qui a bien digéré son entrée chez les 11-12 ans. La Houdemontoise, qui s’est aussi fait les dents au mondial, décroche le titre FCWB et la 7e place en top compétition. Kyana Leyssens, chez les 15-16 ans, confirme, elle aussi, tout son talent, s’adjugeant, notamment, le titre FCWB.

Besançon et Glasgow en 2023

En BMX, des compétitions sont déjà accessibles à des enfants de 5 ans. Du côté d’Habay, les tout jeunes constituent la majeure partie de la meute et certains prennent déjà plaisir à tutoyer la concurrence sur les autres pistes du royaume. Paul Beuken, Sacha Beauduin, Eliot Heymans (5-6 ans), Milo Lenoir et Jul Jadot (9 ans), Tyron Besonhé (11 ans), et chez les filles, Riley Bouchet (7-8 ans) ou Camille Goossens (9-10 ans) ont atteint la finale à plusieurs reprises. Tous ont déjà les yeux fixés sur 2023, avec pour certains d’entre eux, une double opportunité. Tout comme en 2022 (Dessel et Nantes), les championnats européens et mondiaux ne nécessiteront pas des déplacements trop compliqués. Les premiers auront lieu à Besançon, les seconds à Glasgow.