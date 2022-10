Sans G. Schroeder, Albert ou encore B. Jourdan, les deux derniers sont restés assis sur le banc afin d’éviter le bristol de trop avant la venue de Libin samedi, Ochamps a mis vingt minutes pour trouver l’ouverture. Mais une fois devant, la troupe de Sébastien Ricci, où le jeune Picard a fêté sa première titularisation a déroulé: 6-0 à la pause et 9-0 au final. Le score aurait encore pu être plus lourd puisque Cottin a raté un penalty et que les Canaris ont raté plusieurs opportunités. "Nous avons fait le boulot", résume Sébastien Ricci. Les buteurs ? R. Schroeder (3), C. Jourdan (3), Polinard, T. Schroeder et E. Gillet.

Bercheux 3 – Orgeo 0

Après trois défaites de rang, Bercheux, toujours assez déforcé, retrouve des couleurs face à une équipe orgeotoise qui n’avance plus. "Cela fait du bien pour la confiance des jeunes, dit Didier Gourmet. Nous avons montré beaucoup d’envie, nous mettons trois beaux buts." Bercheux avait déjà effectué le plus difficile à la pause puisque les Verts ont planté trois buts au premier acte. Double buteur, Vermierdt, très remuant, s’est chargé de l’assist pour le troisième. Sur la droite, l’ailier a adressé le centre parfait pour Collignon qui, du plat du pied, a envoyé dans le plafond (3-0). Notons que Orgeo a joué le dernier quart d’heure à dix après l’exclusion de Pierre Annet.

Wellin 0 – Sainte-Ode 5

Pas de première victoire pour Wellin pour la première d’Adrien Marchal. Face à une équipe de Sainte-Ode en pleine forme, les Wellinois ont tenu vingt grosses minutes avant de voir Guillaume tromper Godard (0-1). Avant la pause, Clément fait parler son coup de patte sur coup-franc (0-2). Clément transforme un nouveau coup franc à l’heure de jeu. Sainte-Ode plante deux autres buts via Grandjean et Clément.

Florenville 4 – Grandvoir 2

En difficulté en début de match, à cause des petits ballons de Decamps dans le dos de la défense, Florenville passe proche de la correctionnelle quand Maitrejean sauve un ballon juste devant sa ligne. Mais les Florentins ont rapidement réagi grâce à C. Blandin. Lancé en profondeur, l’attaquant lobe parfaitement Forget (1-0). En seconde période, il faut un gros retour de Mouton pour empêcher Gofflot d’égaliser. Dans la minute qui suit, Boulanger, servi par Blandin et bien placé au second poteau, arme une fusée qui rentre via les bois (2-0). Blandin tue le match dans la foulée (3-0). Si Degive, d’une belle frappe croisée, réduit l’écart, Vanhagendoren place entre les jambes de Forget (4-1). Réduit à dix après la rouge d’Alami, Grandvoir voit Bodet transformer un penalty: 4-2.

Saint-Hubert 2 – Corbion 1

Quinze jours après avoir pris un point à Ochamps, Corbion a bien cru aller arracher un point à Saint-Hubert. Mené après la rose d’Adam, idéalement servi par Peltgen, Corbion avait égalisé à l’entrée du dernier quart d’heure grâce à Filipelli. A l’ultime minute, Marchal se chargera d’arracher la victoire d’une frappe parfaite. "Notre première période était correcte, mais après le repos, Corbion était meilleur que nous, avoue Mathieu Peltgen. Le nul n’aurait pas été illogique."