Une première pour Collard et Antoine

Pour ces deux derniers, il s’agira d’une première à ce niveau. Julien Collard en découdra en 25-29 ans et Maxime Antoine en 30-34 ans.

Il a neigé sur Saint George

Julien Collard a décroché son slot à Maastricht en 2022, et a fait le voyage dans l’Utah avec ses parents et son filleul. "Mon record est de 4 h 34 à Remich, il faisait très chaud, mais le parcours était roulant, avance-t-il. J’aimerais approcher les 4 h 30. Mais ce sera difficile, il y a 1 000 m de dénivelé positif à vélo, et 200 m à pied. Maintenant, l’ambiance de dingue va peut-être me donner des ailes. Je n’aurai à mon avis pas chaud en sortant de l’eau. Il a neigé sur les hauteurs il y a quelques jours. Heureusement, on annonce 21 degrés."

Julien Collard plongera confiant dimanche à 9h (17h heure belge) dans le Sand Hollow Reservoir. "J’ai commencé ma préparation il y a 1 an, d’abord pour l’Ironman de Klagenfurt début juillet où j’ai fini 8e de catégorie, développe-t-il. J’ai aussi disputé deux half. En 25-29 ans toujours, j’ai terminé 9e du 70.3 de Remich et 10e du XL de Gérardmer."

Plus de 3 000 € et de soutien

Julien Collard n’a pas ménagé ses efforts non plus pour concrétiser son rêve. "J’ai organisé un souper, et vendu un tee-shirt avec le logo d’une dizaine de sponsors, note-t-il. Tout cela m’a permis de financer mon voyage d’un peu plus de 3 000 €. Je remercie tout le monde."

Plutôt habitué à écumer les triathlons montagnards hors circuit Ironman, avec son équipière et compagne Camille Étienne, aussi sur place mais cette fois-ci comme supportrice, Maxime Antoine s’est, lui, qualifié début juillet sur le 70.3 d’Andorre. Dans les Pyrénées, dès sa première épreuve labellisée Ironman, le Batifer avait fini 9e en 30-34 ans et 48e au scratch. "Participer à ces mondiaux, c’est le principal, dit-il. Il n’y a plus qu’à me faire plaisir. Peu importe le classement ou le chrono, je sais ce dont je suis capable pour clôturer une belle saison. Je veux juste sortir une course pleine."