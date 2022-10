Solidité défensive retrouvée à Gouvy où Bertels bosse l’efficacité

Un zéro sur neuf pour débuter avant un brillant 16/18 et une 3e place au général: Gouvy semble avoir trouvé la bonne vitesse de croisière. "Je pense que vous pouvez écrire que Gouvy est lancé, glisse Guillaume Geurde. Et encore, pour le même prix, nous réalisons 18/18 car à Ethe, nous menons et nous ratons un penalty dans la foulée. Le titre ? Après notre mauvais départ, nous ne nous projetons plus. Nous avons peur d’un deuxième passage à vide plus tard dans la saison. Dans les deux ou trois prochaines semaines, des cassures vont s’opérer. Et il faudra être dans la bonne partie. Car quand vous parlez avec les joueurs de la série, tous vous disent que cela va être un carnage à cause de la situation en D3. Mais nous aimerions bien accrocher une tranche. Nous avons bien débuté la deuxième, à nous de poursuivre face à Chaumont. Je ne connais pas trop cette équipe, mais cela a tout du piège."