C’est vrai qu’avec 22 unités au compteur, ils sont quasiment sauvés. Mais je doute qu’ils soient rassasiés. Je trouve cela chouette de voir, en tête du peloton, une équipe que tout le monde envoyait en P2 avant la saison. Je suis content pour Quentin, pour le club, pour le président Massoz.

Vous avez assisté à Houffalize – Sart le week-end dernier. Le Sart que vous avez vu à la carrure d’un futur champion de P1 ?

Quand on prend 22 points sur 27, on ne peut plus parler de hasard. Et gagner un match sans bien jouer, comme Sart l’a fait à Houffalize, c’est un signe de maturité. J’ai vu une équipe bien en place, des joueurs bien dans leur tête.

OK, mais peuvent-ils créer la surprise et aller au bout ?

En foot, tout est possible. Quentin a la chance, depuis le début de saison, de ne pas trop devoir remanier son onze de base de semaine en semaine. Peu de blessés, peu de suspendus, la pièce qui tombe du bon côté dans des matchs disputés… Cela tourne bien pour eux. Il faudra voir s’ils peuvent maintenir cette cadence quand ils devront se passer de deux ou trois joueurs simultanément.

La situation de Bastogne est nettement moins rose, avec seulement un succès et huit points après neuf journées. Le Léo a du souci à se faire, dans cette série qui pourrait voir cinq ou six équipes descendre ?

Qui n’a pas de souci à se faire dans cette série ? Près de la moitié des équipes de la série risquent de descendre, vous avez déjà vu cela ailleurs ? Il faut revenir à une P1 à seize. Nous ne sommes qu’au tiers du championnat et nous assistons déjà à des matchs à couteaux tirés. Cela rajoute, aussi, de la pression sur les épaules des arbitres et, de leur propre aveu, ils s’en passeraient bien.

L’an passé, avec Vaux-Noville, vous ne comptiez aussi que huit points après neuf journées. Cela ne vous a pas empêchés de finir dans le Top 5 et de participer au tour final. Le Léo peut réaliser la même prouesse ?

Seul l’avenir nous le dira. J’en ai justement parlé avec mes joueurs, pour les convaincre que tout pouvait aller très vite dans une saison. Avec Vaux-Noville, nous avons pris 12 points au premier tour, 29 au deuxième. Contre les mêmes adversaires, avec les mêmes joueurs. Cela prouve bien que le football se joue d’abord avec la tête, avec le mental.

La pression ne monte pas encore aux Récollets ?

Non. Parce que nous ne sommes pas à la ramasse. Nous avons réalisé cinq partages et essuyé deux revers sur le plus petit écart. Aucune équipe ne nous a dominés de la tête et des épaules. C’est d’ailleurs Chaumont qui m’a laissé la meilleure impression. Mais nous savons où le bât blessé: nous ne marquons pas facilement (10 buts). Ce qui n’est pas étonnant puisque, samedi dernier, on a commencé le match avec trois attaquants de 16 (Tchinde), 18 (Hougardy) et 20 ans (Camara). Ils ont des qualités évidentes, mais ils manquent encore un peu de vice pour rivaliser avec des adultes. Globalement, je pense qu’il manque deux ou trois salopards dans mon équipe, pour reprendre une expression chère à László Bölöni.

Si vous pouviez transférer un joueur de P1 pour renforcer votre équipe, qui prendriez-vous ?

J’ai vu pas mal de bons joueurs depuis le début de saison, mais je prendrais bien les deux Jadot. C’est du lourd, comme on dit !