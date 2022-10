Dechamp et Freylange veulent quitter la lanterne rouge

Comment expliquer ce mauvais début de saison de la part des Mauves ? Un peu de suffisance après avoir été annoncé partout comme l’ogre de la série ? "Nous nous sommes peut-être vus un peu trop beaux, en effet, nous avons affiché trop de confiance et avons cru qu’il ne faudrait pas trop forcer pour s’imposer, répond le médian de Freylange. Or, c’est tout le contraire. Regardez Sart! Si cette équipe est en tête, c’est parce qu’elle va au charbon pendant 90 minutes, à 100% du début à la fin. Nous, nous ne l’avons pas forcément fait depuis le début de la saison. Et cela nous a joué des tours. Mais il y a aussi le fait que notre noyau est aussi assez décimé depuis quelques semaines."

« À 14 à Longlier avec un gars de P3, pas normal »

Éric Picart l’a déjà annoncé, Freylange va transférer au mercato d’hiver. "Logique car le noyau est trop court en quantité, glisse Théo Dechamps. En préparation, nous avons bien vu que le groupe n’était pas pléthorique. Or, quand les suspensions et les blessures arrivent, cela devient compliqué. Pour aller à Longlier, nous étions quatorze sur la feuille avec deux gardiens et mon frère, qui jouait en P3 l’an dernier et qui est venu dépanner. Quand tu as des ambitions, ce n’est pas normal. Et même pour un groupe, avoir de la concurrence, c’est sain."

Depuis quelques semaines, Éric Picart a repris l’équipe après le départ d’Alain Gilles. Deux profils différents. "Éric, il prône un jeu plus direct, avec un ballon qui va plus vite vers l’avant, confie Théo Dechamps. Tactiquement, tout le monde sait ce qu’il doit faire. Au niveau humain, ce n’est pas la même chose non plus. Éric, si quelque chose ne va pas, il le dit cash. Et il s’en fout de savoir qui est en face de lui. Les noms, il ne les regarde pas. Si tu es moins bon, tu es sur le banc."

« Quand Huberty et Picart parlent, tu écoutes »

Cet été, Freylange a perdu Adrian Murcia. Alors, avec l’Espagnol dans le noyau, les Mauves occuperaient-ils la dernière place ? "Nous en avons parlé récemment, raconte Théo Dechamps. Adrian, l’an dernier, il nous a pris une dizaine de points à lui tout seul. Nous ne nous en rendions pas forcément compte sur le moment. Mais c’est maintenant qu’il n’est plus là que tu vois toute son importance. Avec lui, nous aurions plus de points et il manque aussi dans le vestiaire. Il était notre capitaine, il donnait de la voix derrière et les discours avant le match, c’était aussi lui qui s’y collait. Mais bon, quand des gars comme Kevin Huberty et Éric Picart parlent, tu te tais et tu écoutes."