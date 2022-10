Coup de tonnerre: Manu Coquelet a été écarté

« Je suis abasourdi »

Que sous-entendent ces quelques phrases ? Qu’il existait, manifestement, des divergences de vue en interne (avec le T1 ? Avec la direction ?), loin d’être apparentes toutefois aux yeux du grand public et des supporters qui n’ont pas tardé à commenter cette décision avec beaucoup d’amertume. Parce que Manu Coquelet, pour son attachement au club et ses qualités humaines, faisait l’unanimité auprès de ces derniers. Et représentait à sa façon un peu de cette âme virtonaise qui s’est clairement étiolée ces dernières années. Sollicité dans la foulée de cette annonce, le Français n’a toutefois pas voulu y réagir immédiatement. "Je suis abasourdi", s’est-il borné à dire. Et il n’est manifestement pas le seul.