Vaux-Noville B ? Un point pour un déclic

Qui aurait parié sur les premiers points perdus de Vaux-sur-Sûre à l’occasion de son déplacement à Vaux-Noville ? Bien peu d’observateurs. Pourtant, dimanche dernier, les joueurs de Francis Pieters ont surpris tout leur monde en réalisant une prestation sérieuse et en poussant le leader incontesté de la série au match nul. Un résultat que personne n’a réellement remis en question et que les joueurs locaux estiment avoir mérité: "Même si nous avons été dominés durant la deuxième mi-temps, je pense que nos efforts ont été récompensés avec ce match nul", estimait Romain Gruslin, le joueur de Vaux-Noville. Ce dernier qui était le benjamin de l’équipe au coup d’envoi du haut de ses 17 ans et qui représente bien la jeunesse de cette équipe.