"Comme nous étions menés de deux buts, j’étais déjà content de revenir à égalité, reconnaît l’entraîneur odeignois. Après, Nassogne B a perdu un joueur important dans le milieu et nous avons pris le dessus physiquement et nous méritons ce succès."

Dans les chiffres, Odeigne connaît un début de saison compliquée. Avec seulement 6 points au compteur, l’équipe qui descend de P2 ne pointe qu’à la 12e place. Mais ce bilan est relativisé par les pensionnaires du Beniké. D’abord, sur sept défaites, les Bleu et Rouge ont perdu cinq fois par un but d’écart.

"Je ne dis pas que nous aurions dû gagner ces matches, tempère l’ancien adjoint de Roger-Pierre Neuville, à Amonines. M ais nous aurions pu grappiller 3 ou 4 points en plus, car nous avons été plusieurs fois rejoints en fin de partie. Enfin, c’est le foot."

25 à l’entraînement

Ensuite, l’équipe n’a plus rien à voir avec celle qui a joué le maintien à l’échelon supérieur. Pour la grande majorité des joueurs odeignois, il s’agit de la première expérience en équipe fanion. "Ils ont des qualités, mais doivent encore prendre de la bouteille, enchaîne Pierre Henrotin. Si on enlève mon capitaine Michael Kimus et ses 44 ans, j’avais une moyenne d’âge en dessous de 20 dimanche."

Et s’il ne savait pas trop à quoi s’attendre en débarquant à Odeigne, le coach est heureux d’avoir trouvé un groupe réceptif.

"Je suis agréablement surpris pas leur implication. Jeudi dernier, nous étions 25 à l’entraînement. Et nous n’avons jamais été moins de 14 à une séance."

Le jeu et la mentalité

En début d’exercice, Odeigne projetait de mettre quart ou cinq équipes dans son rétro.

Au tiers du championnat, l’objectif n’a pas changé, mais n’est pas la principale préoccupation du coach.

"Je veux terminer le plus haut possible, mais je souhaite avant tout intégrer des jeunes d’Odeigne au groupe et qu’ils jouent au foot. On ne va pas se mettre à 10 devant le rectangle pour prendre des points. Si l’équipe joue et affiche une belle mentalité, la saison sera réussie", conclut Pierre Henrotin.