Les cinq matchs à suivre ce week-end

2. Nassogne – Harre-Manhay (2C) Intraitable à domicile (12/12), le leader (sans Gérard, suspendu) reçoit son dauphin, qui lui ravira la première place en cas de victoire. Harre-Manhay a réalisé un sans-faute (12/12) depuis la prise de fonction de Ludovic Lejeune, mais a rencontré quatre des six derniers. Ce choc aura donc valeur de test pour les Nordistes.

3. Toernich – Ethe B (3A) Annoncé comme favori n°1 avant le championnat, Ethe B a déjà abandonné neuf unités. Les Gaumais, qui n’ont gagné qu’un seul de leurs quatre derniers matchs, n’ont donc déjà plus droit à l’erreur. Toernich, lui, ne compte pas rater l’aubaine: le leader repoussera les Cassidjes à sept longueurs en cas de victoire ce samedi (17 h).

4. Habay-la-N. – Villers/Orval (3B) Quinze jours après le couac contre Florenville B, le leader habaysien tentera de se racheter devant ses supporteurs. Les Villersois et leur artificier David Loits (11 buts) reviendront à la hauteur de leur adversaire en cas de victoire.

5. Tellin – Libramont B (3C) Le sommet tant attendu ! Coleaders avec 20 unités, Tellin et Libramont B vont enfin en découdre. Formé en partie chez les Mauves, Florent Pigeon est privé de retrouvailles: il est suspendu. Dans une série plus ouverture qu’on ne le pensait, et où les cinq premiers se tiennent en un point, le perdant de ce duel pourrait dégringoler à la cinquième place.