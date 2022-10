Joubiéval devra aussi gagner à l’extérieur

Promu en régionale à l’entame de cette saison, Joubiéval a plutôt bien commencé le championnat puisqu’au soir de la cinquième journée, trois succès sont déjà tombés dans sa besace. Pourtant, pas question de se voir trop beau. On sent même une petite pointe de déception chez les joueuses. « Nous avons trois victoires mais contre deux équipes qui sont venues déforcées. Et nous perdons deux fois par le plus petit écart, avec le sentiment de pouvoir faire mieux les deux fois. Donc, on aurait encore pu mieux démarrer », pointe Géraldine Sépult, la première joueuse de Joubiéval, qui n’a perdu que deux de ses quinze rencontres disputées à ce jour. Il est vrai que contrairement à ses deux équipières, Géraldine a déjà évolué à ce niveau, avec Melreux. « Mais cela fait au moins 20 ans. Le niveau me semble toutefois quand même moins élevé aujourd’hui. »