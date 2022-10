Double confrontation importante pour Virton

Une semaine après la défaite face à l’actuel leader, les Virtonais vont avoir l’occasion de renouer avec la victoire à l’occasion de la venue d’Hasselt. Les Limbourgeois sont clairement des candidats à la descente et ils n’ont connu que la défaite depuis le début de la saison. Il faudra se méfier du premier joueur, Janssens, mais face aux autres éléments la défaite est interdite. Autant dire qu’il y aura une forme de pression au moment d’aborder ce match. « Fruchart sera bien présent et évoluera aux côtés de Massart et El’Hakem, précise Patrice Mullenders. Cela sera l’occasion pour l’équipe de faire un pas important pour le maintien mais ça ne sera pas un match facile. » Dimanche, les Gaumais se déplaceront à Charleroi pour y affronter une équipe de La Villette qui a perdu Lauric Jean à l’intersaison. Son remplaçant Chabeau n’a pas encore connu la défaite cette saison et l’équipe s’est imposée à deux reprises. Une rencontre difficile mais qui pourrait être abordée d’une façon positive en fonction du résultat de vendredi. En effet, en cas de victoire face à Hasselt, la pression sera bien moins grande. Dans le cas contraire, le stress pourrait bien être présent. Une chose est certaine, l’équipe Virtonaise ne peut pas rentrer bredouille de cette double confrontation. V.G.