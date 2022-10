Si notre homme ne s’était plus aligné en rallye depuis février et sa brillante 2e place aux Legend Boucles de Bastogne, force est de constater qu’il n’a rien perdu de son coup de volant. S’il avait envisagé de s’aligner au Condroz, une épreuve qu’il a remportée dans la catégorie historique en 2019 avec l’Escort, il n’en sera finalement rien. "Trop court pour m’y aligner dans de bonnes conditions, explique-t-il. J’irai plutôt aux Crêtes et à Spa avec mon Escort pour avoir du rythme avant de disputer les Legend Boucles." Il pourrait y ajouter une participation à une épreuve dans le Limbourg, sur les terres de son préparateur.