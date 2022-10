Chauffour tourne mieux que son équipe

Le meilleur buteur cécilien n’a enfilé ses premiers crampons qu’à 17 ans. À Douzy, près de Sedan. "Je ne me suis jamais réellement intéressé au foot étant petit. Là où j’habitais, il m’était impossible de jouer. Puis je suis revenu à Givonne, chez mon père, et des amis qui m’ont poussé à commencer. Ma venue en Belgique ? Je la dois à Julien Lechêne, qui m’a fait découvrir un tout autre football que celui que je connaissais en France. Je sais que je dois encore travailler ma finition et être plus adroit devant le but, mais ça viendra."

Malgré le mauvais départ de son équipe, Jayson reste confiant. "Notre place actuelle ne reflète pas le jeu que nous proposons, assure-t-il. Le souci, c’est que nous encaissons trop facilement. On doit corriger cela rapidement. De plus, les récentes et larges défaites contre Villers et Habay nous ont impactés mentalement. Mais il faut s’en remettre car ce week-end, c’est un autre gros bras, Nothomb B, qui est au programme."

Barré s’est barré

"Mais on peut compter sur notre entraîneur Gerald Jacquemin pour nous pousser, ajoute Jayson Chauffour. Il sait trouver les bons mots dans des moments comme ceux-ci. C’est un vrai leader dans ce groupe, qui montre l’exemple en mouillant le maillot."

Jacquemin n’était pourtant pas pressenti pour officier comme joueur-entraîneur cette saison puisque ce rôle était initialement dévolu à Quentin Barré, mais le changement s’est rapidement opéré. L’attaquant revenu d’Orgeo à l’entre-saison a eu beaucoup de mal à gérer un groupe avec lequel ses rapports n’étaient pas simples. D’ailleurs, même en tant que joueur, il a pris du recul depuis début octobre. Le reverra-t-on après la trêve ? Wait and see.