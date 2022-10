Oui, je suis un peu surpris aussi à vrai dire, mais Donovan Hinck m’avait déjà contacté au mois de mars. Cependant, je n’avais pas tellement la tête à cela car j’étais en Erasmus en Espagne. De plus, Antoine Ninane, qui joue avec moi à Nassogne en prairie, m’a aussi convaincu de signer. Et oui, le futsal me manquait quand même. Surtout qu’en D3, j’avais l’occasion de jouer à un bon niveau.

C’est la première fois que vous avez un vrai coach en salle, en la personne de Tsimur Aliyarau. Cela change-t-il la donne ?

Cela apporte un vrai plus dans le noyau. Cela nous aide à avoir une meilleure discipline. Au niveau tactique, il y a une théorie d’avant-match, ce que je n’ai jamais connu. Après cela, il y a un échauffement assez structuré avec des 2 contre 2 notamment. Sur le terrain, il nous guide vraiment beaucoup au niveau de notre placement et nous ne devons pas nous préoccuper des changements. Donc oui, avoir un coach nous apporte beaucoup. Tsimur en particulier car il connaît très bien le futsal et nous apprend énormément au niveau tactique. Il nous parle beaucoup après le match pour expliquer ce qui a été et ce qui n’a pas été et cela nous fait et nous fera grandir.

Sainte-Ode a raté son début de saison. Comment l’expliquez-vous ?

La composition de l’équipe change énormément de semaine en semaine. Je pense que je n’ai pas encore joué deux fois avec la même équipe. C’est donc assez compliqué de créer des automatismes. Nous avons également manqué d’expérience et de maturité dans certains matchs où nous menions, face à Tintigny par exemple. Nous avons également manqué de chance face à des équipes prenables. De plus, nous avons joué quatre matchs sur six à l’extérieur, ce qui joue aussi. Des petits détails qui nous coûtent vite cher en ce début de saison.

Est-ce qu’on sait se donner à 100% en salle quand on a un gros match en prairie le lendemain ?

Personnellement oui, je suis encore jeune. Ça serait bête de faire parfois 200 km pour jouer à 50%. Que ça soit en prairie ou en salle, j’essaye de donner chaque fois le meilleur de moi-même. J’ai une âme de compétiteur et cela m’aide à ne pas lever le pied même si j’ai un gros match le lendemain.