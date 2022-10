Je me suis franchement directement senti chez moi. J’ai connu beaucoup de clubs, mais Carlsbourg, c’est différent. C’est plus qu’une équipe, c’est vraiment une famille ! Une équipe de village comme malheureusement il n’en existe que trop peu. Des gars qui jouent ensemble depuis gamins, super à l’écoute, et qui veulent encore progresser. C’est football passion, football plaisir, sans demander un euro !

On présume que vous êtes très satisfait de la victoire face à Libramont ?

Bien sûr que c’est une grosse satisfaction personnelle mais surtout pour tout un groupe qui s’implique au maximum. Les Libramontois avaient réalisé un parcours presque sans faute avec des chiffres impressionnants. D’autant plus que nous ne leur avons presque rien laissé.

Vous aviez déjà réalisé une belle performance face à Tellin la semaine précédente.

Il va sans dire que la confiance engrangée face à Tellin nous a permis d’enchaîner ce deuxième joli résultat. Nous avions d’ailleurs éprouvé plus de difficultés dans la rencontre face aux Tellinois qui sans un manque de réalisme auraient certainement remporté la joute.

Toujours est-il que vous venez de rencontrer les deux favoris sur papier, quelle est finalement la formation la plus talentueuse ?

Chaque équipe a clairement ses qualités. La vivacité du côté des jeunes Libramontois qui sont par ailleurs avantagés sur leur surface synthétique. Et l’expérience du côté des Tellinois qui, je pense, s’exporteront mieux une fois que les terrains seront plus gras. Je vois la formation de Tellin émerger ce week-end à domicile. Saint-Pierre a aussi une belle équipe.

Avec ces deux succès probants, votre équipe est-elle en passe de jouer le titre cette saison ?

On ne se fixe aucune limite, j’ai toujours été quelqu’un d’ambitieux. On commencera toujours chaque match pour le gagner. Toutefois, de là à parler de titre, il y a encore un pas. Nous sommes à peine au tiers du championnat et cette série est relevée.

Quelles sont les satisfactions majeures de ce début de saison ?

Cette envie qu’ont les gars de progresser et de bien faire les choses. Nous grandissons chaque semaine un peu plus, que ce soit tactiquement ou mentalement. Les entraînements sont très bien suivis.

Quel est votre modèle d’entraîneurs ?

Mes ex-coachs avec lesquels j’ai beaucoup appris. Je citerais Michel Lefloachman, Jean-Luc Manand, Guy Dardenne et Michel Renquin. J’aime la grinta de meneur d’hommes de Diego Simeone mais lui, je le connais moins (rires).

Les nouvelles infrastructures du club sont-elles susceptibles d’attirer de jeunes talents à l’avenir ?

La nouvelle buvette et les nouveaux vestiaires sont évidemment les bienvenus. Maintenant, nous attendons une réponse depuis des lustres pour notre éclairage.