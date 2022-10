C’est vrai. Je ne m’attendais pas à des intempéries pareilles en décidant d’aller souffler quelques jours en Crète. De la même manière, il n’est, malheureusement, pas possible d’éviter ces petits pépins qui peuvent vous stopper dans le déroulement d’une saison. Par exemple, comme cette fichue grippe qui m’a cloué au lit alors que je venais de monter sur le podium en Italie.

Satisfait, tout de même, de cette 6e année chez les pros ?

Je n’ai certainement pas à rougir de ma saison, mais elle me laisse quand même un goût de trop peu. Au printemps, c’était pas mal du tout. J’ai également bien roulé lors des dernières semaines, même si la fatigue s’est fait ressentir sur la fin en Italie, où le menu était vraiment très difficile à digérer. Par contre, je suis déçu de la période estivale. On résumerait donc le tout en parlant de bouteille à moitié pleine.

Votre direction, Christophe Brandt en particulier, ne semble, en tout cas, pas déçu. Pour preuve, alors qu’il vient de renouveler plus de la moitié de son effectif, vous êtes l’un des trois éléments en fin de contrat à avoir prolongé chez Bingoal Pauwels Sauces WB ?

C’est évidemment le point le plus important à mes yeux. Je vais pouvoir continuer à pratiquer le métier que j’aime et vivre une 7e année en tant que coureur cycliste professionnel. Et pourtant, à 27 ans, j’éprouve encore des difficultés à me définir en tant que coureur. Tout ce que je sais, c’est que je dois gagner en régularité et surtout travailler encore et toujours pour tenter de forcer ce petit truc qui me ferait passer dans une autre catégorie. Même si j’estime qu’avec mon potentiel, je suis fier d’avoir déjà signé quelques excellents résultats.

Il y a des points que je dois améliorer, comme l’explosivité.

Vous parlez de travailler davantage encore, mais vous donnez déjà l’impression de travailler trop ?

Il y a des points que je dois améliorer, comme l’explosivité. Je m’y attelle. D’un autre côté, il est vrai que je me suis sans doute beaucoup trop entraîné durant une période où, malheureusement, je n’avais pas de course à mon programme. J’espérais atteindre un pic de forme pour le Tour de Belgique et le ZLM tour (NDLR: en juin), mais je n’ai pas été sélectionné. Désormais, je dois vraiment veiller à arriver au top de ma condition pour les courses dans lesquelles je peux m’exprimer le mieux.

Avec cette grande lessive opérée par la direction, vous attendez-vous à tenir un rôle différent dans l’équipe ?

Les rôles seront définis plus tard. Dans ce groupe de vingt coureurs, les jeunes occupent une place importante. Je ferai, évidemment, tout mon possible pour les aider. Je pense qu’il y a de la qualité dans cette équipe, mais à mes yeux, le changement le plus notoire tient dans l’arrivée d’un nouvel entraîneur, à savoir le Britannique Jon Wiggins. Je suis impatient de découvrir son savoir-faire. (NDLR Spécialiste de la performance, Jon Wiggins a travaillé dans le milieu de la natation, mais aussi au sein des équipes Lotto et Quick Step).

Quand vous voyez des coureurs tels Tom Paquot et Laurens Rex quitter Bingoal pour Intermarché et le World Tour, vous n’éprouvez pas un petit pincement au cœur ?

Comme tout coureur professionnel, j’ai, évidemment, envie de progresser, de monter dans la hiérarchie. Je ne perds pas espoir de rebondir un jour, mais je n’en fais pas une obsession. Ce qui compte, c’est que je me sente bien dans ma peau. Et je vous assure que je suis plus motivé et excité que jamais à reprendre le collier en 2023…