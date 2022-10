Michaël Louche, la toute première question et la plus importante, comment allez-vous ?

Voilà à l’instant que je rentre à la maison (NLDR: hier en début d’après-midi). Je suis vraiment fatigué après ces trois jours passés aux soins intensifs et il est important maintenant de pouvoir me reposer. Je ne peux plus rien faire durant un mois avant une deuxième intervention pour une autre artère qui est bouchée.

Vous allez donc subir une deuxième opération ?

La prochaine servira à déboucher cette deuxième artère qui n’a pu être faite lors de l’intervention en urgence de samedi dernier. Je dois faire attention d’iclà et après tout cela, je pourrais reprendre progressivement mes activités et de la kiné.

Revenons à la soirée de samedi. Avec le recul, que vous dites-vous ?

Que l’on ne doit pas prendre les douleurs à la légère comme j’ai sans doute eu tendance à le faire. Je n’allais pas bien, j’étais allongé dans la voiture et malgré l’insistantance du premier contact avec les services de secours, je ne voulais pas de l’ambulance. Ma compagne, Kelly, n’a pas tenu compte de ce que je pensais, elle a fait venir cette ambulance et on m’a dit que si elle n’était pas venue, je ne serais pas là aujourd’hui. Elle m’a sauvé la vie…

Vous avez le sentiment de ne pas avoir écouté votre corps ?

Disons que c’est un concours de circonstances si on veut. D’un côté, une intervention dentaire durant la semaine, mes problèmes de dos et de l’autre des douleurs qui correspondent à ces endroits bien précis. Donc, à part la cage thoracique, je me suis dit qu’il n’y avait rien d’anormal. La suite m’a prouvé le contraire.

D’après le médecin, l’effort sportif intense peut être à la base de cet infarctus ?

À la base, il y a des antécédents familiaux qui font que je suis surveillé annuellement pour mon cœur mais les tests, même négatifs, n’empêchent pas ce type de complication. Quant au sport, j’ai été habitué toute ma vie à aller loin dans l’effort et ce n’est pas toujours évident de savoir où est la limite entre ce que le corps peut accepter ou non.

Vous savez déjà si on vous reverra et quand on vous reverra derrière une table ?

C’est encore trop tôt pour le dire. Ici, le premier tour des Interclubs, c’est fini pour moi mais le club a des réserves de luxe pour me remplacer. Après, on verra ce que l’on va me conseiller de faire ou ne plus faire pour ce qui est des activités sportives.