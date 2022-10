Non. Nous n’avons pas très bien joué et en face, notre adversaire a sorti un gros match. Dès le début, nous avons manqué de concentration, nous avons été noyés. Peut-être avons-nous pris ce match un peu trop à la légère. Et cela s’est payé cash.

Pourtant, étant donné les antécédents entre les deux équipes, il fallait s’attendre à un CEP motivé dès le début non ?

Oui, clairement. Moi, je n’étais pas là l’an dernier et je n’avais pas suivi les rencontres entre les deux équipes, mais nous nous doutions bien que CEP allait mettre beaucoup d’intensité dès les premières secondes. Malheureusement, nous n’avons pas répondu présents.

Marquer plus de 100 points et ne pas gagner, c’est rare, non ?

Oui, mais d’un autre côté, si tu encaisses 112 points, comment veux-tu gagner ? Nicolas Sturam avait prévenu que les paniers allaient s’enchaîner. CEP n’est pas une équipe qui aime défendre. Si de notre côté, nous avions défendu de manière plus efficace, nous aurions pu nous imposer.

Vous êtes toujours resté derrière au marquoir, mais avez-vous cru revenir à certains moments ?

Oui, bien entendu. Le souci, c’est que nous n’avons jamais réussi à revenir tout près et à les faire douter. Parfois, nous étions à 6 ou 7 points, mais Charleroi mettait un panier qui nous faisait mal. Si nous avions réussi à revenir tout près, peut-être que cela aurait changé. Avec dix points de retard à la fin du 3e quart-temps, nous pensions vraiment que cela allait le faire. Tout restait jouable. Mais nous avons mal repris.

Un mot sur l’atmosphère pendant le match ?

Tout s’est très bien passé. Vraiment. Le match a vraiment été très correct.

« J’ai dit oui après notre défaite en demi-finale »

Vous avez hésité à vous déplacer ?

Pas du tout. Car, comme je l’ai dit, je n’étais pas présent la saison dernière. Ensuite l’équipe se déplaçait, donc je voulais l’aider au maximum. C’est dommage de ne pas avoir eu trois joueurs en plus. Le CEP a tourné à 7 ou 8 et nous, c’était pareil. Trois gars en plus, cela aurait peut-être pu changer la donne.

Vous n’avez joué que deux rencontres en championnat à cause d’un souci à l’épaule. Comment allez-vous ?

Je souffre encore un peu. Quand c’est chaud, cela va. Mais le matin, je sens bien que mon épaule est fort raide. J’essaye d’éviter les mauvais coups. Je commence à revenir. La semaine dernière, je me suis entraîné trois fois et cela m’a fait du bien.

Quand Nicolas Sturam vous a proposé le challenge de la R1 alors que vous étiez à Habay, vous avez dit oui directement ?

J’ai d’abord réfléchi. J’en ai discuté avec ma compagne, mes frères, mais aussi avec Jonathan Sauvey. Le déclic, il a eu lieu après notre défaite en demi-finale de Coupe face à Libramont. Là, je me suis dit que j’avais envie de tester autre chose, de vivre une nouvelle aventure et de rejoindre les frangins.