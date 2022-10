Kim Clijsters a enchanté ses fans à Luxembourg

Kim, comment se fait-il que vous participiez à un tel tournoi quelques mois après avoir annoncé mettre un terme définitif à votre carrière ?

Luxembourg a été une étape particulière dans ma carrière. J’ai gagné le tournoi cinq fois, ce qui m’a permis de tisser des liens privilégiés avec les organisateurs. C’est la première fois qu’un tournoi d’une telle qualité est organisé. J’ai été emballée quand on m’a présenté le concept. En général, c’est réservé aux hommes et nous sommes invitées pour faire un double mixte. J’espère que la réussite de ce tournoi luxembourgeois va donner des idées à d’autres organisateurs et que d’autres vont s’inscrire au programme à travers la planète.

Vous avez montré durant cette fin de semaine que votre niveau était encore très solide. Vous êtes-vous spécialement préparée pour ce tournoi, où les participantes ont joué comme un vrai tournoi et pas comme une exhibition ?

Pas spécialement, mais quand on remet les pieds sur un court, le corps se souvient, la routine se met en place et le tennis revient naturellement. Je continue à jouer avec mes enfants, je m’entraîne de temps en temps. Gagner n’est pas une obligation, mais je prends beaucoup de plaisir quand j’ai de bonnes sensations et que je sens bien la balle. Le tennis en lui-même reste quelque chose d’important dans ma vie.

Vous venez de faire une infidélité au tennis, en investissant aux États-Unis dans le pickleball. Pourquoi ce choix ?

Je vis maintenant aux États-Unis et j’ai découvert le pickleball, parce que des amis et des membres de la famille de mon mari y jouaient. J’y ai pris goût en jouant avec eux et avec mes enfants. C’est très ludique et facile d’apprentissage. Ce nouveau sport casse la baraque aux USA et cherche à s’implanter en Europe. Comme, j’ai une âme d’entrepreneuse en moi, je me suis associée avec le champion de football américain Tom Brady pour acheter une franchise, une équipe professionnelle. Je suis fière de pouvoir contribuer au développement de ce sport. Mais rassurez-vous, je reste fidèle au tennis, qui est ma première passion. Et aussi au basket, où ma fille Jada, qui va avoir 15 ans, va entamer une carrière dans une équipe universitaire. C’est formidable pour une maman de partager cette expérience avec sa fille. Mais je dois reconnaître que dans ce domaine, Jada écoute plus les conseils de son père que ceux de sa mère.