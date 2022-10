Il n’y a pas vraiment de recette. Il faut avant tout être bien en place et se battre sur chaque ballon. On a pu compter sur une bonne cohésion de groupe, parce que, du côté de Nassogne, c’est costaud tant au niveau individuel que collectif. Ce n’est sans doute pas l’équipe qui propose le meilleur football, mais c’est rarement celle-là qui émerge en fin de championnat.

Vous n’avez connu qu’un seul revers, mais cela ne vous permet pas de prendre le bon wagon.

On aurait signé pour un point face à Nassogne, mais on prend deux buts en fin de partie, comme ce fut le cas à Aye. Pourtant, ce n’est pas un problème de condition physique. Mais on n’est pas assez roublard. Pour gagner des matches, il faut parfois l’être. Toutefois, cela ne se travaille pas à l’entraînement. Les joueurs doivent l’apprendre.

Malgré cela, êtes-vous satisfait de votre groupe ?

Oui. On a déjà engrangé 14 points. Si on gagne contre Erezée, on pourrait se rapprocher du Top 5. Et puis nous avons 9 points d’avance sur la place de premier descendant. On sait que Waha ne jouera pas le titre, mais il faut se sauver le plus vite possible. Si on peut toucher la 5e ou la 6e place, ce serait pas mal. Pourtant, il n’y a pas eu beaucoup de changement dans le groupe par rapport à l’an dernier. Le week-end dernier, il n’y avait que trois nouveaux joueurs sur les onze (Collignon, Filée, le deuxième gardien, et Haurine).

Il y a donc un effet Dachelet ?

Je ne suis pas là pour me mettre en valeur, d’autant que Thierry Maes avait fait de l’excellent travail. J’essaie d’apporter un peu de niaque, comme contre Nassogne, où j’ai dit à mes joueurs qu’il fallait se bouger. Ce sont des détails qui font la différence. Regardez contre Tenneville, on est mené 3-0, mais on va chercher le 3-3. Le seul match où on est passé à côté, c’est contre Halthier. C’était un match sans.

Avez-vous eu de bonnes surprises dans votre groupe ?

On m’annonçait Benoît Lecarte comme fini, mais il est toujours bien présent. Damien Lecarte est aussi très important à l’arrière. Je suis aussi très heureux d’Anthony Haurine. Il est timide et est arrivé dans un groupe constitué, mais il monte en puissance ces dernières semaines. Collignon n’avait jamais joué en équipe première et fait ses matches. On peut encore attendre plus de Dussart, mais je le connais et j’ai confiance en lui. Il a dû digérer ses examens, puis une blessure, mais je sais qu’il va être important.

Vous habitez à présent à Morlanwelz (à 100 km de Waha). Il faut être motivé pour faire la route trois fois par semaine ?

J’avais dit que j’allais arrêter après Bourdon. J’ai deux filles qui n’aiment pas vraiment le foot. Et puis Waha m’a appelé et ma compagne m’a dit de foncer. Quand on a la passion… Je ne me vois d’ailleurs pas entraîner ailleurs qu’en Luxembourg et retrouver mes amis.