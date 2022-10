Foot (P2A) : Nothomb doit retrouver son fond de jeu

Antoine, comment évolue votre blessure ?

Parfaitement. J’ai recommencé à courir en mai, j’ai fait du tennis cet été et j’ai pu faire une préparation complète. Je ne ressens plus rien. C’était la première blessure grave de ma carrière et j’ai tenu le choc mentalement en assistant à tous les matches de mes copains.

Samedi, Nothomb a remporté les trois points, ce qui est excellent pour le bilan comptable, mais n’a pas convaincu au niveau de la manière en balançant beaucoup de longs ballons vers Mairlot et Klein. Peut-on expliquer cette performance mitigée par l’absence de Jooris, Gena et N’gassam ?

Oui, en partie. Il est certain que l’absence de ces joueurs, qui favorisent la construction au départ de l’entrejeu, ne nous a pas facilité la vie. Mais cela fait un petit temps que nous ne combinons pas très bien et que nous n’arrivons pas à sortir en bloc à partir de notre défense. On y travaille avec Stéphane (NDLR ; Stéphane Carlier le T1). On est conscient de ces lacunes, on va y arriver.

On est habitué à vous voir dans l’axe défensif. Samedi vous avez évolué en n° 6 devant votre défense. À quel poste vous sentez-vous le plus à l’aise ?

Il y avait longtemps que je n’avais plus joué comme demi-défensif et j’ai dû y retrouver mes marques. Mais je n’ai pas de préférence particulière. Je joue là où le coach me le demande.

Quels sont les joueurs les plus impressionnants de votre équipe cette saison ?

Notre gardien Hugo Jung nous a sauvés à plusieurs reprises. Et puis on peut compter sur la taille et la puissance athlétique de Martin Mairlot, qui nous plante des buts importants.

En général, quels sont les joueurs qui vous ont le plus posé de problèmes dans votre carrière ?

Oh, Alex Lecomte de Saint-Hubert, c’était compliqué. Dans la série P2A, le Saint-Mardois Thibaut Schweig n’est pas mal non plus.

Quelle équipe de P2A estimez-vous la mieux armée pour rejoindre la P1 en fin de saison ?

Je n’étais pas présent quand nous nous sommes déplacés à Bleid, donc il est difficile de se prononcer, mais le groupe habaysien de Gil Grévisse me semble bien balancé.