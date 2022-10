Fin de l’aventure à Virton pour Oguchi Onyewu qui rentre aux États-Unis : “J’ai beaucoup appris ici”

Le match de vendredi à Lommel sera ma dernière rencontre avec le club.

Si son nom a circulé un moment du côté du Standard, le solide défenseur n’a pas profité du duel à Sclessin vendredi dernier pour négocier son transfert en bord de Meuse. Onyewu va retraverser l’océan atlantique pour poursuivre sa carrière aux États-Unis.

Pour l’heure, le bientôt ex-secrétaire général de l’Excelsior préfère rester discret sur la mission qui l’attend au pays de l’Oncle Sam. “Rien n’a encore été annoncé là-bas non plus”, justifie-t-il. Mais l’Américain restera dans le monde du ballon rond. “Je ne vais pas devenir comptable, sourit-il. C’est toutefois plus pratique que je parte maintenant. Le championnat là-bas est terminé, donc il y a beaucoup de choses qui bougent pour l’instant. ”

L’Excelsior a décidé d’accepter le départ, avec effet immédiat, de son secrétaire général et vient de le confirmer par voie de communiqué. “Et je pense qu’ils sont contents pour moi”, ajoute Onyewu.

En près de quatorze mois de présence en Gaume, Oguchi Onyewu n’a pas vécu la meilleure période du matricule 200. “On a en effet vécu des moments difficiles surtout la saison passée, reconnaît-il. Malgré tout, mon passage ici m’a beaucoup appris. Je savais qu’il s’agissait d’un petit club, mais vu tout ce qu’on a traversé l’an dernier, j’ai acquis une bonne expérience. Ce sont dans les moments “emmerdants” (sic) que tu apprends le plus. ”

Et cette saison, pour l’Américain, il ne manque qu’un déclic pour voir l’équipe virtonaise enfin décoller. “Avec la qualité des joueurs et du staff que nous possédons, c’est certain que le début de saison est une déception, analyse le dirigeant. Mais je suis sûr que quand la sauce va prendre, l’équipe va grimper à sa vraie place au classement. ”

En Gaume, Oguchi Onyewu a découvert un club qui doit composer avec les envies et surtout les humeurs de Flavio Becca, sans véritable vision à long terme pour l’instant. “Mais je pense que dans le long terme, tout le monde, même Flavio Becca, veut voir Virton poursuivre son aventure à l’échelon professionnel”, estime l’intéressé.

Et si certains pointent l’immobilisme du club ces dernières années, l’Américain n’est pas d’accord. “Si de l’extérieur, certains estiment qu’il n’y a pas beaucoup de choses qui ont changé, moi, je sais qu’il y a plein de projets qui sont occupés de se construire”, rétorque-t-il.

En débarquant en Gaume, fraîchement nommé secrétaire général, Oguchi Onyewu avait fait de la reconstruction de l’académie virtonaise une priorité. À quelques jours de son départ, les gamins ne sont toujours pas revenus sur les pelouses du Congo. “Mais nous avons eu beaucoup de discussions à ce sujet, notamment avec les clubs de la région qui nous soutiennent, précise Guchi. Nous sommes conscients que beaucoup de familles attendent de voir cette académie relancée. Cela ne va pas se faire facilement, mais le projet est là. Dans combien de temps ? Ce ne sera évidemment pas une académie complète d’un seul coup, mais pourquoi pas trois ou quatre équipes de jeunes dès la saison prochaine ? ”

Le week-end dernier, Onyewu a vécu deux matches à Sclessin puisque l’ancien Standarman était également présent le dimanche pour suivre le Clasico face à Anderlecht. C’est lui qui a donné le coup d’envoi notamment. Si sa candidature spontanée n’a pas été retenue par les nouveaux dirigeants de 777, le défenseur a pu voir qu’il était toujours très apprécié en bord de Meuse. “C’était la première fois que je revenais pour assister à un match depuis 2009, termine-t-il. Voir que les gens se souviennent de mes prestations, ça m’a vraiment touché. ”

L'ancien Standardman a donné le coup d'envoi du sommet contre Anderlecht ce dimanche. ©Mathieu Golinvaux

Le communiqué du club virtonais :

Merci Guchi !

Le Royal Excelsior Virton vous fait part de la décision d’Oguchi Onyewu de retourner aux USA où de nouveaux projets l’attendent.Le club a toujours compris et accepté qu’il était primordial de permettre à ses membres, joueurs ,staff ou dirigeants, de pouvoir évoluer dans leurs carrières dans ou en dehors du club. La direction désire remercier Oguchi non seulement pour son travail, mais également pour sa disponibilité, sa constante gentillesse et son positivisme sans faille. Oguchi est une belle personne et nous lui souhaitons le meilleur dans ces futures activités.

Il sait qu’il sera toujours le bienvenue chez nous.

Oguchi a demandé à publier également un message à toute la famille de l’Excelsior :« Je tiens à remercier le club pour l’année écoulée. J’ai été accueilli à bras ouverts dans la région et je serai toujours reconnaissant pour le temps passé à Virton. Je dois cependant vous informer que le match contre Lommel sera mon dernier avec Virton car j’ai reçu d’autres opportunités aux USA. Je pense que le club de Virton et la région ont un énorme potentiel footballistique. Je continuerai à observer et à suivre le club dans sa progression vers son prochain chapitre.

Je pars en souhaitant au club, aux joueurs et aux supporters tout le meilleur pour l’avenir »

Oguchi, encore un grand merci !

Le conseil d'administration du RE Virton.

