Ah oui ! Celui-là, je l’attendais impatiemment. Cela faisait quatre ans que j’avais cet objectif en tête. J’étais déjà fier de montrer les maillots de vainqueur de la Skoda Cross Cup, mais ici, c’est différent. Je vais le garder une année durant.

Comme à Libramont, vous terminez 3e de l’épreuve, à Orp-le-Grand, mais surtout premier U23. Un succès aisé ?

J’ai le sentiment d’avoir signé une course parfaite. Devant moi, le Brabançon Grégory Carême, vainqueur en élites 2, était intouchable. Comme à Libramont, le Namurois Julien Kaise finit 2e et champion chez les amateurs. Je n’ai pas tenté de les accompagner. J’ai voulu en garder sous la pédale, d’autant que Matteo Mélotte, mon adversaire principal chez les espoirs prenait, lui aussi, un départ ultra-rapide. Il a payé ses efforts dans le final, me concédant près d’une minute à l’arrivée.

Vous verra-t-on avec ce beau maillot sur les manches suivantes du challenge Bensberg ?

Je ne pense pas. Si je veux prendre du galon, je dois continuer mon apprentissage aux côtés des cracks du circuit, en Flandre. Ce n’est pas la porte à côté. Mais le staff, mon grand-père Robert en tête, m’encourage et m’apporte toute son aide pour que je puisse progresser. Ainsi, samedi, je serai à Ruddervoorde, pour une manche du superprestige, et mardi au fameux cyclo-cross du Koppenberg, à Audenarde.

Vous défendrez aussi les couleurs francophones au national le 15 janvier ?

Bien sûr. Ce sera déjà mon second championnat chez les espoirs. J’avais terminé 40e cette année. Je serai satisfait si j’intègre cette fois le top 30 et comblé si je finis parmi les 25 premiers. Tout ce que j’espère, c’est que ce jour-là, la pluie ou la neige fondante soit au rendez-vous et que le circuit de Lokeren soit boueux.

Vous avez terminé votre apprentissage comme couvreur et devriez décrocher bientôt votre diplôme de gestion. Vous allez prendre la relève du grand-père ?

J’aime ce métier, même si c’est plus dangereux de travailler sur un toit que de rouler dans les bois (rires). Mais qui sait ? On verra bien ce que ça donnera sur le vélo d’ici quelque temps…

À Athus, vous avez la possibilité de vous préparer pour une saison en cyclo-cross ?

L’essentiel de mes sorties – entre 13 et 15h par semaine – se déroule sur la route. Mais je vais aussi, à quelques reprises, m’entraîner au Grand-Duché et plus précisément à Cessange, qui possède un circuit permanent.