Une première pour ce vététiste converti au cyclo-cross depuis quelques semaines à peine, et qui signe là son second succès en autant de manches du challenge Bensberg.

"Ce fut plus compliqué qu’à Libramont, dit-il. Il y avait un Flamand (NDLR: Joeri Leaerts) très costaud. Il est parti au sprint et j’ai dû cravacher pour le reprendre après deux tours."

Le Famennois ne s’en cache pas. Si durant sa première vie de vététiste, il a connu plusieurs moments de bonheur, cette vareuse décrochée à 42 ans dépasse toutes ses attentes. "Aux yeux des gens, ce morceau de tissu ne représente rien de particulier. Mais pour moi, c’est tout sauf un détail. C’est un couronnement. Il récompense tous les sacrifices consentis durant des années ; il gomme toutes les déceptions, toutes les blessures. "

Le national dans un mois

Venu au cyclo-cross juste pour préparer sa prochaine campagne en VTT, Sam se doit, évidemment, de faire honneur à sa nouvelle tunique et à sa place de leader du challenge liégeois. "Forcément, je me prends au jeu, confie-t-il. Je vais donner le maximum pour rester en tête du Bensberg, mais j’ai vu aussi que le championnat de Belgique pour les masters arrive bientôt, le 27 novembre, et qui plus est, sur un circuit wallon, à Flémalle… Ne me faites pas dire que je vais y troquer mon maillot FCWB pour celui de champion national. Je ne suis qu’un novice et je vais me retrouver face à une armada de spécialistes flamands, mais pourquoi ne pas viser un top 10 ?"

D’ici là, Sam Cruysberghs croisera juste les doigts pour que la météo reste son alliée. Si Geoffrey Rausch appelle de tous ses vœux des parcours boueux, l’Hargimontois, lui, désire juste le contraire, car il ne dispose que d’un seul vélo, ce qui l’empêche, forcément, de changer de monture à chaque passage devant les mécanos…