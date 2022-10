Charlotte Donnez (BCCA Neufchâteau) : « Laura, elle sait tout faire »

Pas de regret dans le vestiaire gaumais ? "Non, on n’a rien à regretter. On est réaliste. On sait qu’elles ont mieux joué et qu’elles sont plus fortes."

L’une des forces de Rulles, c’est cette capacité à mettre une grosse pression sur l’adversaire, dès sa moitié de terrain. En moins de deux minutes, à l’entame du match, les Chestrolaises ont ainsi perdu trois ballons d’affilée, malgré leur expérience. Et ça ne s’est pas arrêté là, évidemment. "On arrive à mettre de l’intensité en défense, acquiesce Charlotte Donnez. On a réussi à leur piquer plusieurs ballons. Mais on n’a pas assez de réussite aux tirs. Il y a des matches où ça rentre bien, et d’autres, comme contre Huy, où c’est tout le contraire (1/19 à trois points). Romane (Dumay) est notre shooteuse depuis le début de saison. Mais les autres équipes le savent et elle est tenue à la culotte. "

Contre Neufchâteau et ses quatre pivots, les Rullotes ont aussi été dominées dans le jeu intérieur. Pas facile de s’exprimer face à Laura Henket (ex-D1) ? "Oui, il y avait de la présence en face, répond la jeune pivot, qui vient seulement de fêter ses 17 ans. Laura, elle sait tout faire. Que ce soit en attaque ou en défense, elle trouvera une solution. Moi, j’ai beaucoup de mal à jouer contre elle. Je ne peux pas lui bloquer sa main gauche, ni sa main droite, parce qu’elle joue des deux mains. Elle enfonce, elle shoote, elle bouge, elle est rapide. Elle est complète. Et elle a de l’expérience. Dans la série (R1), la pivot de Huy est pas mal non plus, mais Laura est quand même un cran au-dessus. Ce n’est que du bonus de jouer contre elle. On est toujours en formation. "

« Apprendre plus vite »

En deux ans, les plus jeunes du groupe rullot sont passées de leur équipe d’âge à la R1 dames, avec un titre en R2 à la clé, en zappant la case 1re provinciale. Et le niveau de jeu en R1 ? "J’aime bien, lâche Charlotte Donnez. C’est un peu plus dur par moments, face à des joueuses qui ont déjà évolué en D1. Mais cela nous fait apprendre plus vite et acquérir de la maturité dans notre jeu. On doit encore prendre plus nos responsabilités et ça vient petit à petit, match après match."

Par rapport à un match amical disputé contre ces mêmes Chestrolaises voici deux mois, il y avait du progrès. "On avait plus confiance en nous sur le terrain." Des leçons à retenir pour le prochain duel, en championnat, le 27 novembre ? "On doit peut-être jouer plus vite en attaque, pour les faire bouger plus, estime Charlotte Donnez. Et il faudra une défense collective avec de l’agressivité, pour récupérer des ballons. Gagner, je pense que ce sera difficile. Mais si en attaque, ça rentre, ce n’est pas impossible."