Rémy Martin, garant de l’ADN de Neuvillers

Des six équipes du haut de tableau, Neuvillers est la seule à ne pas avoir pris les trois points ce week-end. Pas de quoi empêcher l’arrière latéral de trouver le sommeil pour autant. "Il ne faut pas baisser les bras et se reconcentrer pour la suite, commente Rémy Martin. Libin a encore un gros calendrier, ils vont enchaîner les gros matches. Il n’y a rien de mal fait, nous n’avons perdu qu’un match hein ! Je pense que le groupe est assez mature pour se relever directement."

Cinquième l’an dernier, Neuvillers veut faire mieux cette saison. "Le but ? Viser le plus haut possible et nous verrons bien où cela nous mène, confie Rémy Martin. Mais il ne faudra pas se laisser marcher dessus comme samedi. Je pense que le principal adversaire de Neuvillers, c’est lui-même. Et c’est comme cela depuis quelques années maintenant. Nous avons toujours eu de bons joueurs et nous avons toujours tenté de proposer du jeu. Le souci, c’est que nous n’avons pas toujours su le faire dans la durée. Le groupe de cette année ? C’est le groupe le plus fort et le plus complet que j’ai connu à Neuvillers. L’arrivée d’un garçon comme Amaury Prévot a fait du bien. C’est aussi intéressant d’avoir des gars qui viennent de l’extérieur. Nous avons perdu Maxime Grondin qui était sans doute notre meilleur joueur l’an dernier, mais d’autres ont su prendre le relais comme Yannick Murego."

Alors, Neuvillers en P1 d’ici quelques mois, est-ce possible ? "Le projet du club est en tout cas de découvrir ce niveau. Et pas dans un long moment, glisse Rémy Martin. Tout est faisable. C’est un travail sur la durée."

Lemaire et Rausch, les plus forts

Rémy Martin n’a jamais quitté Neuvillers. Et pourtant, il aurait pu. "Voici deux ans, j’avais eu des propositions, j’avais réfléchi, mais le cœur a fait son choix, sourit l’intéressé. Je suis resté pour l’amour du maillot. Et puis, je me plais tellement à Neuvillers et j’ai du temps de jeu. Donc, pourquoi partir ? Avec des gars comme Guillaume Déom, Thomas Ledent ou Antoine Petitjean, nous sommes là pour rappeler qu’il faut respecter le blason. Le gars le plus fort avec qui j’ai joué à Neuvillers ? Si Victor Lemaire décidait de se bouger pendant toute une saison, cela ferait longtemps qu’il ne serait plus chez nous. Il doit tirer le groupe dans les gros matches, il en est capable. Robin Rausch aussi, il est exceptionnel. Plusieurs fois, je me suis demandé ce qu’il faisait encore à Neuvillers."