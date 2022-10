Libramont trop léger en défense

Vainqueur de la Coupe en 2020 (juste avant l’arrivée du Covid) et en 2022, Libramont visait la passe de trois. Mais les Ardennais sont donc éliminés au stade des quarts de finale. « C’est une déception, c’est sûr, commente Thibaut Piette. La Coupe, on voulait la gagner une troisième fois de suite. C’était un match piège pour nous. Alors que Musson n’avait rien à perdre et a bien joué le coup. De notre côté, on a été trop léger en défense. Et on n’a pas eu de réussite dans le dernier quart-temps. De plus, peu de fautes ont été sifflées pour nous, donc on n’a pas eu beaucoup de lancers francs. »